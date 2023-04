Tažení proti TikToku pokračuje. Austrálie ho zakáže na vládních počítačích

Australský generální prokurátor Mark Dreyfus oznámil, že „jak jen to bude možné“, začne platit zákaz používání sítě TikTok na všech vládních zařízeních.

Za rozhodnutím tamní vlády jsou podle agentury Reuters obavy, že Čína by mohla aplikaci vlastněnou společností ByteDance používat ke shromažďování dat uživatelů za účelem prosazovaní svých politických cílů. Omezení by mohlo zvýšit napětí v diplomatických vztazích Canberry a Pekingu.

TikTok sdělil, že je rozhodnutím Austrálie „velmi zklamán“, a označil ho za zpolitizované. „Neexistuje žádný důkaz o tom, že TikTok představuje pro Australany bezpečnostní hrozbu. Nemělo by s ním být nakládáno jinak než s ostatními sociálními sítěmi,“ sdělil představitel aplikace pro Austrálii a Nový Zéland Lee Hunter.

Používání aplikace TikTok na vládních zařízeních už se rozhodly zakázat všechny státy takzvané aliance Five Eyes, která sdružuje rozvědky USA, Británie, Austrálie, Nového Zélandu a Kanady. Obdobný krok ohlásily Belgie, Francie a Evropská komise.

Současný americký prezident Joe Biden požaduje , aby se populární videoaplikace zcela odřízla od čínského vlastníka ByteDance. Pokud tak neučiní, mohl by nastoupit zákaz aplikace v USA.

Hlavním tahákem sítě TikTok je kombinace krátkých na výšku točených videoklipů, které jsou na úvodní stránce řazeny s důrazem na to, co daného uživatele baví. Uživatelé většinou ani nevědí, proč se jim ukázalo právě to či ono video. Síť ale analyzuje data týkající se uživatelské pozornosti a na základě toho nabízí další videa.