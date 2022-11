Negativní. Analytici Moody's ohodnotili budoucnost českých bank

V Německu vládní opatření na podporu ekonomiky plně nevyváží problémy, kterým čelí podniky a spotřebitelé, uvedla Moody's. „Německá ekonomika vstoupí do recese,“ dodala ratingová agentura.

Co se týče Polska, Moody's má za to, že banky v příštím roce čeká až stagnace hospodářského růstu spolu s velkým nárůstem úrokových sazeb a inflace. To pak omezí růstové příležitosti.