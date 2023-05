V USA padla další velká banka. Aktiva koupí JPMorgan

Ve Spojených státech končí za méně než dva měsíce už třetí velká banka. Úřady zavřely finanční ústav First Republic Bank z Kalifornie, jeho novým vlastníkem bude největší americká banka JPMorgan Chase & Co. V tiskové zprávě to dnes uvedla Federální společnost pro pojištění vkladů (FDIC).

O aktiva First Republic bylo více zájemců, kromě JPMorgan se o ně ucházely například PNC Financial Services Group nebo Citizens Financial Group Inc. (CFG.N), které v neděli podle zdrojů agentury Reuters předložily konečné nabídky.