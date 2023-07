Vedro v práci? Pravidla jsou složitá, ale vyřeší je většinou minerálka a pauzy

Z pohledu zákona jsou podmínky pro práci v teple stanovené poměrně komplikovaně a stejně tak komplikovaně se určuje, co už je přílišné teplo a co ještě není. Podle nařízení vlády je tepelná zátěž určena množstvím metabolického tepla vznikajícího svalovou prací. Dále záleží na faktorech prostředí, tedy na teplotě vzduchu, výsledné teplotě kulového teploměru (jedná se o černou kouli imitující povrch těla z tenkého měděného plechu, v jejímž středu je umístěn rtuťový teploměr), rychlosti proudění vzduchu, relativní vlhkosti vzduchu a stereoteplotě (ta se měří pomocí kulového teploměru, který umožňuje vyhodnotit všesměrové působení sálání a proudění a jeho nerovnoměrnosti v prostoru).

Maximální teplota, ve které může zaměstnanec pracovat, tedy záleží především na jeho profesi. Ty se dělí do osmi tříd, podle energetického výdeje a fyzické zátěže. Toto rozdělení je ale pouze orientační a záleží na každém zaměstnavateli zvlášť, jak své zaměstnance rozdělí.

V případě vysokých teplot je zaměstnavatel sice povinen snížit teplotu na pracovišti do přijatelných mezí, nikde však není řečeno, jak konkrétně to má udělat. Může se jednat o různé rozprašovače, chladící panely nebo o obyčejné větrání. Jakmile je však k ochlazení používána klimatizace, musí se dodržovat jasně stanovené podmínky.

Aby se zamezilo dalším zdravotním problémům souvisejícím se změnou teplot, nesmí totiž rozdíl mezi teplotou venku a teplotou, na kterou je pracoviště ochlazené, překročit 5 až 6 stupňů. Pokud by byl rozdíl větší, hrozilo by zaměstnancům zase naopak nachlazení.

V případě, že mikroklima na pracovišti neodpovídá stanoveným podmínkám, je zaměstnavatel povinen poskytnout pracovníkům takzvané ochranné nápoje. To mohou být různé minerálky nebo iontové nápoje, které člověku doplní minerály a vitamíny. Nárok na ně vzniká ve chvíli, kdy během 8 hodin dojde ke ztrátě tekutin z organismu potem a dýcháním větší, než je 1,25 litru. Ochranným nápojem mělo být nahrazeno alespoň 70 procent ztracené tekutiny. Při ztrátě 1,25 litru tak musí zaměstnavatel poskytnout zhruba 0,9 litru ochranného nápoje.

Jakou tekutinu zaměstnanec dostane záleží opět na tom, do jaké kategorie náročnosti jeho pozice spadá. Zaměstnanci ze skupin od I do IIIa mají nárok na slabě mineralizovanou vodu, druhé polovině tabulky by měl zaměstnavatel poskytnout středně mineralizovanou vodu. Zde ovšem nemusí dostat celých 70 procent tekutin, objem lze rozdělit na 35 procent středně mineralizované vody a 35 procent slabě mineralizované.