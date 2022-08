Češi na internetu hledají, čím topit. Nejžádanější jsou krbová kamna

V porovnání s loňským rokem se také častěji v internetových vyhledávačích objevují pelety. „Na datech sledujeme, že se letos lidé připravují na zimu s výraznějším časovým předstihem. Na základě veřejně dostupných informací je patrné, že právě pelety by měly být oproti dřevu komfortnější, protože přikládání lze automatizovat, a to tak, že jedou na pásu přímo do kotle. Můžeme tedy říci, že je to podobně komfortní varianta jako elektřina nebo plyn, ovšem cenově podobná volbě dřeva,“ vysvětluje Fukátková.