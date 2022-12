Češi začínají šetřit na jídle

„V tuto chvíli máme signály od výrobců potravin, že objemy prodaných výrobků jsou nižší, ale není to výrazný pokles. Spotřebitelé více přemýšlejí, co si nakoupí, spíše snižují množství. Místo čtyř jogurtů koupí dva, místo deseti rohlíků koupí šest, místo dvaceti deka šunky vezmou deset. Nejedná se konkrétně o typy výrobků, ale množství,“ upřesnila pro Seznam Zprávy Helena Kavanová, tisková mluvčí Potravinářské komory.

Podle mluvčího Košíku se ale snižování kvality netýká Vánoc a vypadá to, že lidé si budou chtít dopřát. „Možná budou v mnoha ohledech skromnější, ale rozhodně to neznamená, že bychom se u důležité vánoční tabule chtěli nějak zásadněji šidit. Chceme si dokázat, že život je přes všechny události posledních let pořád ještě fajn. Podle našeho odhadu budou domácnosti spíše šetřit na dárcích než na jídle,“ uvedl Brož.