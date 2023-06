Česko staví nejvíc dálnic v historii. „Ale ne ty důležité,“ varuje expert

Rozestavěnost dálnic na území České republiky je nejvyšší v historii. Podle rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) se jenom loni a letos zahajují desítky úseků dálnic a silnic 1. třídy v ceně 150 miliard korun. Teď jde o to, dotáhnout projekty do konce.

„Stavby se zcela určitě daří finančně pokrýt. Lze očekávat, že budou uvedeny do provozu postupně v letech 2024–2026,“ slibuje mluvčí Ministerstva dopravy František Jemelka.

Dokumenty státního investora Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) přitom tvrdí, že nejdůležitější ze zahájených projektů budou hotovy napřesrok. To by znamenalo přelom v rychlosti výstavby, která se od roku 2010 dodnes drží tempa 20 kilometrů za rok.

Ředitel think tanku Fórum pro udržitelnou mobilitu Ivo Rýc přesto varuje, že se staví na dluh, a že se ani po rekordním roce poměry na tuzemských dálnicích nezlepší.

V příštím roce budou dokončeny čtyři úseky o 20–30 kilometrech. Kromě východní části obchvatu Českých Budějovic, který může využít podle aktuálních statistik 20–30 tisíc automobilů denně, mají stavebníci předat do provozu úseky Milín-Mirotice na D4, Hulín-Fryšták na D49 a Babice-Bzenec na D55, tedy vesměs úseky s denní frekvencí 10–15 tisíc automobilů.

Řidiči z těchto dálnic budou mít k dispozici stejné podmínky, se kterými musí vystačit 40–80 tisíc vozů na jednotlivých úsecích D1 mezi Prahou a Brnem. „S takovým přístupem dojedeme maximálně do Řecka,“ předpovídá Ivo Rýc, podle kterého jde o zbytečné vyhazování peněz.

Argumenty, že investice do „okresních dálnic“ má nějaký ekonomický účel, ve skutečnosti neexistují. „Obecně jsou investice do infrastruktury užitečná věc a vyplatí se tím víc, čím je větší nedostatek kvalitních silnic,“ vysvětluje základní principy veřejných investic Jan Bureš z banky Patria Finance. Lepší komunikace může přitáhnout do zaostalých regionů průmysl a vylepšit trh s realitami. Ekonom ovšem očekává, že stát bude přednostně investovat tam, kde bude ekonomická hodnota výstavby nejvyšší. A podle takových parametrů se státní dotace neutrácejí.