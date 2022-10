Češi si proti dezinformacím nevěří. Pomoct může „očkování“

„Je to právě Rusko, kdo nejvíce podporuje dezinformační a propagandistické weby u nás a komu tyto weby hrají do karet. Není proto náhoda, že v drtivé většině případů tyto weby přejímají oficiální ruskou propagandu a narativy.“

To však neznamená, že by se u Čechů snížila úroveň mediální gramotnosti. Lidé si naopak mohou více uvědomovat, jak je těžké sofistikované dezinformace poznat. Podle Bohumila Kartouse měla na tuto hodnotu vliv pandemie koronaviru.

„Třetí příčina je zdánlivě protikladná té předchozí: hypoteticky může jít o důsledek osvěty v této oblasti. Zatímco před osmi lety si většina lidí myslela, že dezinformace a fake news rozezná snadno, protože měla představu, že mají formu jednoduchých manipulací, jako například propaganda za minulého režimu, v posledních letech i ve veřejném prostoru řada odborníků upozorňuje, že dnešní manipulace nejsou tak snadno rozeznatelné. Mohlo by se tedy jednat o sebekritické uvědomění si části společnosti, že jako jedinci kolikrát nemáme kapacitu na to, jednotlivé dezinformace jednoznačně rozeznat,“ vysvětluje Gregor.

Médiím nejvíce věří mladí lidé ve věku od 15 do 19 let. Naopak od 20 do 29 let nastává největší propad a lidé věří médiím nejméně, důvěru postupem času opět nabývají. „Důvěra vzniká různě. Největší roli hraje naše fandící mentalita – věříme médiu, které zastává nám blízké názory. U lidí kolem 25 let zase vidíme, že když se začnou opravdu zajímat o politiku a veřejné dění, řídí se nejvíce podle sociálních médií a svých influencerů,“ vysvětluje Hořejš.