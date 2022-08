Internet v Česku je pomalý, ale levný. Zdražení už hlásí dva velcí operátoři

Mapa níže ukazuje zařazení do cenových košů podle dopočtů Seznam Zpráv. Pro podrobné rozdělení zpracované Evropskou komisí klikněte na šipku ve spodní části grafu. Celou zprávu Evropské komise včetně postupů najdete zde .

Jako jeden z důvodů, proč je v Česku levné připojení, uvádí prezident Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) Jiří Grund velké množství providerů. „V České republice máme unikum – je zde nejvíce malých lokálních poskytovatelů internetového připojení (tzv. ISP) v Evropě. Máme jich jednotky tisíc, v okolních zemích je to o jeden či dva řády méně,“ vysvětluje.

„Velké množství malých hráčů je dobré pro nenáročné služby za nízkou cenu. Když to ovšem vaše domácnost začne myslet s digitalizací vážně, rodina bude chtít na třech televizorech současně sledovat Netflix, zjistíte, že potřebujete kvalitnější přípojku – ideálně optickou,“ dodává.

Jiří Grund je k plánům skeptický. „Bez významné změny byrokracie to je nereálné. Paradoxní je, že například naši členové – velcí mobilní operátoři – by v naší zemi rádi proinvestovali desítky miliard korun do budování optických sítí,“ tvrdí. „Jenomže neefektivní stát a přebujelá byrokracie jejich plány výstavby nesmyslně brzdí. Pro ilustraci, administrativa pro pokládku optického kabelu v Německu zabere dva až šest měsíců, v Česku dva roky nejsou žádná míra. Potřebujeme se administrativně odšpuntovat.“