Část Čechů čelí digitálnímu vyloučení, stát o nich vůbec neví

Lze to ukázat na konkrétním příkladu z poslední doby: Když chce ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka propojit státní Informační důchodovou aplikaci s online bankovnictvím, pravděpodobně mu uniká, že mu z tohoto záměru zcela vypadne zhruba pětina padesátníků a 40 procent šedesátníků, kteří prakticky vůbec nevyužívají internet. A že třeba 40 procent čtyřicátníků bude potřebovat velkou pomoc se stažením aplikace do telefonu či tabletu a následně i s jejím využíváním.

Seznam Zprávy se obrátily na Kabinet místopředsedy vlády pro digitalizaci s dotazem na chybějící data a na to, dle jakých dat se při digitalizaci doposud postupuje, ale do publikace tohoto článku nepřišla reakce. Pokud kabinet zareaguje, obratem jeho odpověď zveřejníme.

Ministr by rád propojil státní Informační důchodovou aplikaci s online bankovnictvím. Banky takovou možnost vítají, vše je ale na začátku.

Nepoužívání internetu mezi osobami mladšími 55 let je zcela výjimečné. Pak ale míra neužívání skokově roste: 13 procent mezi osobami 55–64 let, 40 procent mezi osobami 65–74 let a 71 procent neuživatelů v kategorii 75+.