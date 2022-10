„Muskův“ Twitter Česku nevládne a Facebook stárne. Moc přebírá nečekaná síť

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Co se v analýze dočtete Twitter, jehož koupi včera potvrdil Elon Musk, stojí v Česku trochu stranou. Facebook dosáhl svého maxima a už nemá kam růst. Stoupají naopak TikTok nebo Snapchat.

Relativně nové sítě používají hlavně mladí lidé, na Facebooku jsou naopak nejaktivnějšími uživateli lidé ve věku nad 60 let.

Možná trochu překvapivě si mladí lidé v Česku oblíbili ne tolik proslulou sociální síť Pinterest. Uživatelskou zkušenost s ní uvedlo téměř 60 % lidí mezi 15 a 29 lety.

A jak bude vypadat sociální síť budoucnosti?

Americký miliardář Elon Musk včera navrhl, že koupí internetovou společnost Twitter za původně dohodnutou cenu 54,20 dolaru za akcii, která celý podnik ohodnocuje na 44 miliard dolarů (zhruba 1,1 bilionu korun).

Nahlíženo zúženou optikou přes počet českých uživatelů to není nejlepší investice.

Ostatně i v tuzemsku nejrozšířenější konkurent Twitteru sociální síť Facebook stagnuje a stárne. Mladí lidé se přesouvají úplně jinam.

„Meta bude v příštím roce menší než letos,“ přiznal koncem září Mark Zuckerberg, zakladatel a šéf společnosti, pod kterou spadají například sociální sítě Facebook či Instagram. Poprvé od jejího vzniku proto dojde v americké společnosti k výraznému snížení nákladů včetně propouštění. Firma tak reaguje mimo jiné na pokles čtvrtletních tržeb: ve druhém čtvrtletí letošního roku byly oproti předchozímu období o jedno procento nižší.

Znamená to snad, že by sociální síť, která se pro mnoho lidí stala synonymem těchto služeb, umírala? „Ne. Je to pořád – nejen u nás, ale celosvětově – číslo jedna. Je ale jasné, že je to síť, která dosáhla v mnoha ohledech svého možného maxima a už nemá moc kam růst,“ vysvětluje pro Seznam Zprávy Adam Zbiejczuk, expert na sociální sítě a spolumajitel agentury Influencer.

Ředitel AMI Digital Vladan Crha s ním souhlasí. „Facebook používá nebo s ním má v Česku alespoň nějakou uživatelskou zkušenost zhruba 90 procent populace a tohle číslo se už několik let nemění,“ ukazuje na statistice. „Spolu s YouTube u nás Facebook patří k nejrozšířenějším sociálním sítím,“ dodává.

Slova expertů potvrzují i čísla. Typické F celosvětově nadále vévodí všem sociálním sítím, přes dvě miliardy měsíčně aktivních uživatelů se dostala také aplikace WhatsApp, patřící též pod Metu, a YouTube.

Facebook tedy neumírá, stále jde o dominantní síť. Řeší však jiný problém. Stárne. „Na rozdíl od novějších sítí jsou nejsilnější skupinou na FB lidé ve věku 30 až 44 let. A nejaktivnějšími uživateli, kteří sami přispívají alespoň několikrát týdně, jsou dokonce ti nejstarší – od 60 let výše,“ ukazuje Crha proměnu demografie na datech z AMI Digital Index 2022.

Český trh ten světový v podstatě kopíruje. „V Česku je Facebook síť pro lidi 30+, mladší ho mají, ale používají mnohem méně. S ohledem na věkovou skladbu české populace je myslím poměrně jasné, že Facebook s námi bude dlouho,“ dodává Zbiejczuk.

A dlouho jsou i Češi na sociálních sítích. V letošním roce na nich strávili v průměru dvě a tři čtvrtě hodiny denně, nejčastěji mezi dvěma a čtyřmi hodinami.

V České republice také roste počet uživatelů, kteří bez sociálních sítí nevydrží ani den. Že je používají denně, označilo 82 procent respondentů výzkumu, který firma AMI Digital provedla ve spolupráci s agenturou STEM/MARK.

Snapchat, TikTok nebo Pinterest

Určit, která sociální síť je nejoblíbenější mezi mladými, není jednoduché. Podle údajů od TikToku by se mohlo zdát, že je to právě tato aplikace, známá především svými krátkými videi. V reklamních datech uvádí v Česku milion uživatelů. „Je ovšem nutné vzít v úvahu fakt, že skupina 18 až 24 let v České republice nemá ani 800 tisíc lidí, takže toto je ‚počet účtů‘, nikoli reálných osob,“ upozorňuje Zbiejczuk.

„To je obecně velký problém vlastních dat ze sociálních sítí, respektive jejich interpretace. Instagram ukazuje v této věkové skupině 1,2 milionu lidí. Podobně nelze příliš vážně brát ani data Twitteru nebo LinkedInu. Tato data je třeba srovnávat například s výzkumy na reprezentativním vzorku populace, jako to dělá třeba Kantar, a bezhlavě je nepřebírat.“

Vladan Crha je ale přesvědčen, že TikTok je spíš pro mladší. „Rozdíly mezi generacemi vidět jsou – ti nejmladší jsou především na Snapchatu nebo TikToku a Facebook mají spíš ‚z povinnosti‘ nebo kvůli Messengeru. O trochu starší uživatele oslovuje Instagram.“

Podle Zbiejczuka je důležité, že TikTok funguje na jiném principu. „Není postavený primárně na tom KOHO (social graph) sledujete, ale CO SE VÁM LÍBÍ (content graph),“ vysvětluje odborník. „Z toho hlediska jde o principiálně jiný typ sítě, než jsou Facebook, Twitter, Instagram nebo LinkedIn.“

Možná trochu překvapivě si mladí lidé v Česku oblíbili ne tolik proslulou sociální síť Pinterest. Ten staví na sbírání fotografií a obrázků do galerií k osobní potřebě nebo pro veřejnost. Uživatelskou zkušenost s ním uvedlo téměř 60 % respondentů ve věkové kategorii mezi 15 a 29 lety.

Na tom, zda některé sociální síti hrozí pověstné propadliště dějin, se odborníci neshodnou. „To je věštění z křišťálové koule. Osobně ale nepředpokládám, že některá z velkých sítí v nejbližších pěti letech zmizí,“ říká Zbiejczuk. Crha pak soudí, že by to mohly být platformy, které „nepřinesou nějakou unikátní uživatelskou zkušenost a snaží se jen kopírovat existující modely – viz před lety třeba Google+, který se pokoušel přímo konkurovat Facebooku.“

Jaká bude síť budoucnosti?

A jak by mohla vypadat sociální síť budoucnosti? Podle Zbiejczuka by mohla být více postavená na tom, že by kombinovala zmíněný content graph a social graph a zároveň by umožnila uživatelům jednoduše zjistit například to, jaké stránky v minulosti „olajkovali“.

Například Facebook totiž tuto možnost nedává. „Před mnoha lety jsme právě k tomuto účelu vytvářeli aplikaci, která vám ukázala, jaké máte oblíbené stránky, třídit je podle typu, poslední aktivity a podobně – a taky je snadno ‚odlajkovat‘. Dodnes Facebook nic takového neumožňuje,“ říká Zbiejczuk.

Mohlo by vás zajímat Elon Musk se na koupi Twitteru dohodl letos v dubnu. V červenci však oznámil ukončení dohody, které zdůvodnil tím, že mu firma neposkytla údaje ohledně falešných a spamových účtů na své stejnojmenné sociální síti. Společnost Twitter následně Muska zažalovala. Obvinila jej z porušení podmínek dohody a požádala soud, aby nařídil dokončení transakce za sjednanou cenu. Včera Musk oznámil, že obnovuje původní dohodu. Musk navrhl, že koupí Twitter za původně dohodnutých 44 miliard USD

Crha v nejbližších letech zásadní změny nepředpokládá, i když upozorňuje na to, že Meta teď investuje hodně úsilí do Metaverse, tedy zavádění rozšířené reality. „Můj osobní postoj k tomu je hodně rezervovaný. Budu rád, když nás budou sociální sítě spojovat v reálném světě, a neláká mě být avatarem v umělém světě nalinkovaném Facebookem,“ podotýká.