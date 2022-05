Nebezpečné řemeslo. Za třicet let bylo zabito 1 500 novinářů

Svobodu tisku neohrožují pouze politické, ekonomické, právní nebo společensko-kulturní kroky, ale také fyzické útoky proti novinářům. Za posledních 30 let bylo zabito kvůli své práci 1 442 novinářů, ukazuje databáze organizace Výbor na ochranu novinářů (CPJ). Dalších 589 případů organizace prověřuje s podezřením, že k úmrtí došlo v souvislosti s novinářskou prací.

Při pohledu na další evropské země je pro novináře rizikovější Francie, kde jich bylo za uplynulých 30 let zabito devět, většina při útoku na redakci časopisu Charlie Hebdo. Novináři byli zabiti také v Polsku a v pobaltských zemích, v Bělorusku, na Ukrajině, dále v Irsku, Španělsku, na Maltě, v Řecku i ve Švédsku. Častější úmrtí jsou v balkánských zemích.

Na Filipínách v provincii Maguinando došlo v roce 2009 k „největšímu masakru novinářů v historii“, jak tuto událost označují Reportéři bez hranic. Konvoj, který mířil do provinčního sídla volební komise zaregistrovat místního politika do voleb, byl přepaden přibližně stočlennou skupinou. V masových hrobech posléze objevili 58 obětí, z nichž 32 byli novináři, kteří se ke konvoji připojili.

V Mexiku za posledních 18 let, odkdy je v databázi CPJ evidován první případ, byli v průměru zavražděni více než tři novináři ročně. „Novináři, kteří informují o citlivých politických tématech nebo zločinech, zejména na lokální úrovni, jsou varováni, je jim vyhrožováno a často jsou chladnokrevně zastřeleni,“ popisují současnou situaci Reportéři bez hranic.

„Jiní jsou uneseni a již nikdy je nikdo nespatří nebo prchají do zahraničí, což je jediná možnost, jak si zajistit přežití,“ dodávají v letošním hodnocení svobody tisku v zemi.

CPJ přitom pozoruje rostoucí ohrožení novinářů i mimo válečné zóny. „V letošním roce CPJ potvrdila jen v Mexiku vraždy tří novinářů. A celkový počet může být vyšší – může jich být sedm, což by situaci v Mexiku zařadilo na stejnou úroveň jako na Ukrajině. To je v demokratické zemi, která není ve válečném stavu, nepředstavitelné. Jsou to místní novináři, kteří informují o lokálních problémech, jako je korupce, a jsou za svou práci zabíjeni,“ dodala prezidentka organizace.