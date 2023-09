Kam do školy? České děti dostávají špatnou radu

Vezměme to postupně. Česko má ze zemí Evropské unie jeden z nejvyšších podílů studia studentů a studentek na středních odborných školách (71 %), zatímco v zemích EU je to necelá polovina (49 %). Naproti tomu všeobecné obory (lycea a gymnázia) u nás studuje jen 29 procent žáků. A loni se na ně dostalo dokonce jen kolem 25 procent dětí.

Oprášil tak léta živený nápad českých šéfů průmyslu a mnohých politiků, že by se vzdělávací systém měl jaksi „pootočit“ a přizpůsobit se podnikatelům, za což sklidil většinově potlesk, jen ojediněle se ozvala kritika, že by neměl vypouštět ven džina svůdného centrálního plánování a seriózně pracovat s tím, co říkají statistiky - viz výše.