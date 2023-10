„Obávám se o tuto generaci.“ Jak učitelé vidí mobilní telefony u dětí

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Používání mobilních telefonů na půdě škol štěpí českou učitelskou obec na dvě skupiny, ukázal velký průzkum Seznam Zpráv. Jedna z nich vidí v jejich používání příslovečnou cestu do pekel, druhá si uvědomuje, že bez mobilů už to nepůjde a snaží se je naopak co nejlépe využít k výuce. Průzkum pedagogům zaručuje anonymitu, proto uvádíme jen lokaci jednotlivých škol.

„Povolení mobilů o přestávkách způsobilo to, že více než 90 procent dětí sedí o přestávce v lavici a vytěžují telefony na maximum, od té doby prakticky vůbec neřešíme kázeňské problémy - prostě nejsou, to je pozitivum. Na druhou stranu se děti celé dopoledne nepohybují, sedí o hodinách, sedí o přestávkách - to je negativum. S kolegy se neustále dohadujeme, co je menší zlo,“ napsal zástupce jedné školy z Brandýsa nad Labem.

„Kolegové, kteří přicházejí nově z jiných škol, kde mají zákaz mobilů po celý den, jsou konsternováni, že dohled o přestávce na chodbě, která má sto metrů a je na ní dvanáct tříd, zvládne bez problémů jeden pedagog, protože všichni ukázněně sedí ve třídách a je naprostý klid (mnohdy i ticho),“ dodal.

Někde se snaží problém řešit ve spolupráci s rodiči, ani to ale mnohdy jednoznačný výsledek nepřinese. „S žáky máme dohodu, akceptují ji i rodiče, že telefony, ale i další IT technika patřící škole se mohou používat o přestávkách v úterý a ve čtvrtek. Jinak jsou telefony v taškách s výjimkou nutných telefonních hovorů a zpráv s rodiči. Je to kompromis. Mezi rodiči byly dvě polarizované skupiny, jedna požadovala úplný zákaz, druhá naopak,“ vysvětluje další.

Většina pedagogů, kteří v průzkumu popsali své zkušenosti, vnímá používání mobilů u dětí spíše negativně. „Mobilní telefony se stávají stále většími kamarády dětí. Dostavuje se stále větší absence přímého kontaktu s kamarádem, rozvíjení vlastního myšlení, zdravá komunikace apod. V mobilu děti, dle mého názoru, konzumují pouze aktivity, které nejsou z reálného světa,“ popisuje své zkušenosti zástupce školy v Olomouckém kraji.

„Obávám se, že u mnoha dětí se jedná už o závislost,“ dodává ředitel pražské školy. „Uniká jim svět okolo, a to jak povinnosti, které děti mají, tak jiná zábava, kterou skýtá živé okolí. Popravdě se o tuto generaci obávám.“

Některé školy dokonce musely svůj postoj k mobilům změnit. „Na naší škole byly mobilní telefony do loňského školního roku povolené bez omezení. Dostali jsme se do stavu, kdy žáci o přestávkách netrávili čas jinak než na mobilním telefonu,“ popisuje zástupce jedné ze základek ve Středočeském kraji. „Museli jsme několikrát řešit problémy s kyberšikanou, které skončily až u policie.“

I na této škole proto pomocí ankety zapojili do řešení rodiče. „85 procent rodičů se vyslovilo pro zákaz používání. Těch 15 procent, kteří byli proti, byli většinou rodiče žáků devátých ročníků. V letošním školním roce po prvním měsíci zákazu používání telefonů máme během přestávek chodby plné dětí, které se spolu baví a telefony k tomu nepotřebují,“ doplňuje.

Mnoho škol oproti tomu mobily svým žákům povoluje a jejich používání se snaží regulovat. „Mobilní telefony nejsou špatné. Učíme žáky pravidlům a jejich respektování v rámci práce při výuce. Záleží vždy na jednotlivcích,“ zní ze školy v Ústeckém kraji.

„Mobil je technologie, se kterou je mladá generace spjatá. Myslím si, že škola by je neměla zakazovat, ale spíše žáky učit je správně používat,“ říká ředitel školy v Jihomoravském kraji. „Žáci musí zjistit, že se nejedná jen o ‚hračku‘.“

Školy tedy často ideální řešení stále ještě hledají. „Na naší škole před několika lety proběhla zkouška ‚nanečisto‘ bez mobilů a pak rodiče, žáci a pedagogové vyplňovali dotazník, zda si ne/přejí zákaz používání mobilních telefonů. Většina tehdy byla pro, proto jsme ustanovili zákaz do školního řádu,“ popisuje hledání cesty školní metodička prevence z liberecké základky.