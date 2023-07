Strach z pádu ekonomiky. Češi zvolili strategii vyhnívání

Loni na jaře, po vypuknutí energetické krize, se vážných hospodářských potíží obával rekordní podíl 78 procent Čechů. Letos v červnu to už bylo „jen“ 54 procent. Informuje o tom nový Eurobarometr. V žebříčku vystrašenosti přesto zůstáváme na čele Evropy.

„Souvisí to s kvalitou vládnoucích elit,“ vysvětluje vysokou míru obav sociolog Jan Hartl, zakladatel agentury STEM. „Lidé bývají vystrašeni, když hrozí průšvih. Ptají se: co budeme dělat, když si ani Západ neví rady?“ shrnuje expert první reakci většiny zdejší populace. Přitom lidé nejsou přesvědčeni, že své starosti mohou svěřit vládním představitelům. Tato nedůvěra se pak přetaví do všeobecné ekonomické nejistoty.