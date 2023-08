Patříte do střední třídy? Potom vás drahota neohrozí

Obavy o střední třídu nejsou tuzemskou specialitou, o čemž svědčí studie, kterou minulý týden publikoval renomovaný výzkumný ústav Ifo z Mnichova. „Střední třída už je několik let pod tlakem,“ upozorňují autoři v čele s Florianem Dornem, kteří se odkazují na data mezinárodní organizace OECD.

Experti Ifo připomněli, že podíl středostavovských rodin klesá už od devadesátých let minulého století, v letech 2007–2019 se snížil ze 66 na 63 procent. Německo se tím propadlo až na čtrnácté místo v Evropě. „Střední třída a její pracovní výkon jsou základním pilířem pro fungování státu a stabilní kotvou proti politickému extremismu,“ upozorňuje Ifo a dodává, že trend se ještě nezastavil.

Proti Německu má Česko další výhodu. Švýcarský sociolog Daniel Oech vypočetl, že v šesti vyspělých zemích včetně Spojených států a Francie rostou reálné příjmy středostavovských rodin průměrným tempem o procento ročně. Podle průzkumů EU-SILC se to v období 2009–2022 týkalo také Česka, i když se započetly dopady rekordní inflace z minulého roku – reálné příjmy v průměru vyrostly o 14,6 procenta. To umožnilo, aby střední třída jako celek posílila. Proti tomu podle Oecha příjmy střední třídy v Německu stagnovaly.

Ke stabilitě zdejší společnosti přispívá i fakt, že lidé hodnotí své společenské postavení realisticky. Konkrétně ke střední třídě se podle průzkumu ISSP hlásilo v roce 2019 celkem 70 procent populace. To zhruba odpovídá počtu středostavovských rodin podle příjmu. K nervozitě německé společnosti naopak přispívá, že se za střední třídu považují příslušníci 82 procent domácností. Jak upozornil deník Welt, to je skoro o 20 procent víc, než by tam patřilo podle ekonomických kritérií.