Srovnání: Satelit ukázal, jaké rány uštědřil oheň Českému Švýcarsku

Správa národního parku chce obnovu lesů po požáru nechat více na přírodě, jak to udělala již v roce 2006. Po požáru v okolí Jetřichovic v Českém Švýcarsku, při kterém shořelo zhruba 20 hektarů, správci nezasahovali do obnovy lesa a nechali místo samovolně zalesnit. Nyní již podle Salova nikdo nepozná, že na místě hořelo, oblast je zarostlá břízou, olší, borovicí a dalšími stromy.

Podle Víta Šrámka, ředitele Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, měl národní park problém s kůrovcem větší kvůli německému Saskému Švýcarsku, které proti kůrovci nezasahovalo, a tak se více do české části parku šířil. Správa parku však do roku 2019 zasahovala standardně, poté však kácela jen uschlé stromy u turistických cest a u hranic parku.

„V tu chvíli se ohniska hodně rozšířila a jádro parku kompletně uschlo. Poté, co proti kůrovci přestali zasahovat, se ta situace rapidně zhoršila,“ řekl pro Seznam Zprávy ředitel VÚLHM s tím, že lidé z ochranářské služby VÚHLM v národním parku byli a správce upozorňovali na to, že je kůrovec výrazně poškodí. Dodal ovšem, že národní park může mít jiné priority než správu lesního hospodářství.

Po napadení kůrovcem nechali správci Národního parku část plochy vlastnímu osudu a nezasahovali do jeho obnovy. Chtěli, aby vznikl smíšený les. Starostové okolních obcí však po vypuknutí požáru začali správu parku kritizovat za to, že kdyby nenechali ležet ladem vyschlé části po škůdci, nešířil by se oheň tak rychle. Podle některých odborníků je však problematická hlavně skladba dřevin a rozsáhlé smrkové lesy.

„Myslím si, že někdo mohl myslet na to, že když je tam takové množství suchého dřeva, tak tam to riziko požáru významně stoupá,“ říká Šrámek s tím, že lépe hoří souše (suché stromy), která stojí, protože je vyschlá, než souše, která je pokácená na zemi a leží. „Když oheň dosáhne vysokých teplot, tak už to takovou roli nehraje, protože hoří i ty živé jehličnany. Ale pro ty prvotní fáze ohně je to, jestli jsou na místě souše, nebo živý les, velmi významné.“