Právo být off-line. Novodobé nutkání ohrožuje lidi i firmy

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Většina lidí neumí nebo nechce ve svém volném čase přestat pracovat. Pro tělo i mozek je přitom odpočinek důležitý. „Samozřejmě, že to výrazně snižuje efekt dovolené, dalo by se říct, že ji to přímo zásadním způsobem kazí,“ řekl Seznam Zprávám klinický psycholog a psychoterapeut Adam Suchý.

„Odpočinek totiž nemá jen geografickou a fyzickou stránku, tedy že své tělo přenesu na jiné místo na planetě a uložím na lehátko na pláži, ale i mentální. A ta je více než důležitá, protože většina obyvatel naší takzvané vyspělé společnosti pracuje ve službách, tedy převážně duševně,“ vysvětluje.

Kdekoliv k dosažení

Jak dodává, jsme přesyceni a zahlceni podněty a daty, které naše nervová soustava mnohdy už nedokáže adaptivně zpracovávat. „Takže pokud si neodpočine mozek, neodpočine si celý člověk.“ Statisticky také podle Suchého nevychází, že by všichni ti, kteří pracují o víkendech či dovolené, byli vrcholoví manažeři a majitelé firem, jejichž okamžitá reakce je „otázkou života a smrti“.

„Lidé si zvykli na pohodlnost komunikace kdykoli a odkudkoli. Na jednu stranu jim to dává volnost, kdy se mohou do pracovního jednání prostřednictvím zabezpečeného komunikačního řešení plnohodnotně připojit i z auta, zahrady nebo z dovolené. Na druhou stranu se stalo zvykem být pro důležitá jednání dosažitelný i v době volna,“ říká Michal Černý, odborník na komunikační techniku ze společnosti Audiopro.

Dobrá zpráva je, že absťák většinou netrvá příliš dlouho, a po počáteční fázi bezradnosti, rozmrzelosti a roztěkanosti začne člověk znovu objevovat kouzlo reálného světa. Adam Suchý

Problém nutkání zůstávat on-line se týká zejména mužů – opravdu odpočívá jen třetina z nich. U žen je tento podíl o tři procentní body vyšší. Vychází to z výzkumu, který připravila společnost PwC v roce 2021 a kterého se zúčastnilo přes 32 tisíc pracovníků z různých zemí.

Pokud jde o věkové kategorie, nejvíce zůstávají k dispozici mladí zaměstnanci. S rostoucím věkem roste také schopnost pracovat jen v čase k tomu určeném. Zatímco jen 31 procent dotazovaných ze skupiny pracujících ve věku 18–24 let skutečně odpočívá, u jejich seniorských kolegů je tento podíl o 10 procentních bodů vyšší.

„Moderní technologie a digitalizace umožňují jednoduchý přístup k práci kdykoli a odkudkoli. V době pandemie digitalizace a práce z domova řadě odvětví pomohly pokračovat v činnosti bez zásadních omezení,“ popsala výsledky průzkumu Andrea Linhartová Palánová, expertka na řízení lidských zdrojů z PwC Česká republika. „Na druhé straně ale firmy musí chránit své zaměstnance před prakticky nepřetržitou prací. Z dlouhodobého pohledu vede práce o víkendech či dovolených k poklesu efektivity a vyhoření zaměstnance.“

Je ale v dnešní době možné úplně se přepnout do „off-line módu“? Na internet jsou připojené i mobilní telefony a mnozí si zvykli být neustále k dispozici. „Budu přísný: odpojit se je otázka volby a rozhodnutí. A pokud to pro někoho přestala být otázka volby a rozhodnutí, potom je třeba uvažovat o nějaké míře závislosti,“ říká psycholog Suchý.

„Dobrá zpráva je, že ten absťák většinou netrvá příliš dlouho, a po počáteční fázi bezradnosti, rozmrzelosti a roztěkanosti začne člověk znovu objevovat kouzlo reálného světa. Je to hezky vidět na dětech: Jakmile se ocitnou někde bez wifi, jsou často nesnesitelné. Po pár dnech to ale přejde, protože mozek konečně dostane prostor kreativně přemýšlet o dostupných možnostech zábavy,“ dává příklad.

„A těch je vždycky víc než dost. Jinak z těch čísel je jasné, jak moc náročné pro nás je být na hloupých pár dnů off-line. A je to skutečně děsivé.“

Z těch čísel je jasné, jak moc náročné je pro nás být na hloupých pár dnů off-line. A je to skutečně děsivé. Adam Suchý

„Firmy mají zájem, aby jejich zaměstnanci zůstali výkonní, proto sledujeme rostoucí tlak na to, aby se o dovolených odstřihli od pracovní komunikace. Doba covidu značně posunula hranice vnímání potřeby zůstat on-line,“ upozorňuje Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz.

„Proto se toto téma stává důležitým nejen pro HR oddělení, ale je i cílem úprav pracovního práva. Zakotvení práva být off-line, které se týká nejen času mimo pracovní dobu, ale i o dovolené, se nejspíš stane součástí novely zákoníku práce v souvislosti s právní úpravou home office.“

Nechte elektroniku doma

Podle psychologa je dobrým krokem nechat doma veškerou zbytnou elektroniku a tu nezbytnou využívat co nejméně. „Až odezní absťák, je to skutečně velká úleva. Můžete to brát jako experiment – co se stane, když nebudu chvíli on-line? V drtivé většině zjistíte, že vůbec nic, ten šílený kolotoč pojede i bez vás,“ připomíná Suchý.

„Je bláhové si myslet, že tímto způsobem na dovolené nadeženete jistý náskok a po návratu vás nebude čekat tolik práce. Bude, a vy jste si od ní ještě k tomu ani na pár dnů pořádně neodpočinuli, dovolená v nenávratnu a další v nedohlednu, takže podrážděnost a stres budou o to větší.“

Co se stane, když nebudu chvíli on-line? V drtivé většině zjistíte, že vůbec nic, ten šílený kolotoč pojede i bez vás. Adam Suchý

Psychický odpočinek není jediný důvod, proč může být cestování s pracovním vybavením nebezpečné. „Množství lidí, kteří řeší své pracovní záležitosti z dovolené, v posledních letech skokově narostlo. Firmy by měly pamatovat na to, aby zejména v letním období zaměstnanci věděli, co nemají z pracovních počítačů a telefonů dělat,“ upozorňuje Michael Grafnetter z Počítačové školy GOPAS.

„Jde zejména o připojování z veřejných sítí v hotelích, na letištích, v restauracích, poskytování pracovního počítače dětem na hraní a streamování. To jsou neustále opakované chyby, jimiž mohou lidé na dovolených ohrozit nejen svá zařízení a data, ale i firemní systémy. Pozor by si uživatelé měli dát hlavně ve chvíli, kdy se jim v počítači zobrazí zpráva informující je o nedůvěryhodném připojení, pokud se snaží přistoupit na webové stránky, přihlásit se k firemní síti nebo si stáhnout poštu. Nedůvěryhodné připojení je nutné vždy bezpodmínečně odmítnout,“ upřesňuje.

Nezabezpečené wifi sítě jdou například snadno odposlouchávat, možný útočník nepotřebuje ani žádné velké hackerské dovednosti. Zejména u sítí bez přístupu zajištěného heslem. „Spoléhat na bezpečnost wifi samotné je nesmysl. Ujistěte se, že na internetu pracujete pouze přes šifrované spojení (HTTPS) s platným a důvěryhodným certifikátem a nemusíte se bát,“ radí odborník na bezpečnost z GOPAS Ondřej Ševeček.

Zranitelné jsou zejména mobilní telefony, které zpravidla obsahují citlivá data, přístupy do důležitých systémů, jako je bankovnictví, do mailů nebo přímo slouží k placení. „O dovolených stoupá počet lidí, kteří přijdou o své telefony, ať už z důvodu odcizení, ztráty z vlastní viny nebo jejich rozbití,“ upozorňuje Martin Pejsar z BNP Paribas Cardif.

„Pokud to uživatelé neudělali už předtím, doporučujeme před dovolenou nastavit na telefonu nebo i jiném zařízení některý z Anti-Theft programů, které umějí zajistit vyhledání a dálkové zamykání zařízení. Klid zvýší i pojištění, ať už proti nahodilému poškození přístroje, které zahrnuje i jeho nechtěné utopení, nebo pojištění kybernetických rizik.“

Ředitel Cyber Fusion centra společnosti Accenture Michal Merta radí před dovolenou vše důležité zazálohovat. „Doporučujeme před odjezdem zálohovat vše důležité na externí disk nebo ještě lépe do cloudu, kde jsou údaje v případě potřeby odkudkoli dostupné. Pokud přístroj někdo ukradne nebo se útočníkům podaří data zablokovat, máte zajištěnou jejich snadnou obnovu,“ vysvětluje Merta.