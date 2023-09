Třetina uprchlíků už Česko opustila. Zůstat jich chce jen zhruba desetina

Před invazí pracovala jako učitelka v mateřské škole. Podobně jako další váleční běženci však i ona naráží v Česku na komplikace. „Jediné, co mi tady chybí, je kvalitní lékařská péče. Je těžké najít praktického lékaře pro dítě a pro dospělého. Také služby zubaře jsou moc drahé,“ říká.

Za poslední rok se tyto potřeby výrazně změnily. Zatímco ještě před rokem potřebovalo finanční pomoc 86 procent uprchlíků, letos je to zhruba čtvrtina. A necelá pětina nepotřebuje dle svých slov nic.

„Na pokles potřeby finanční podpory má určitě vliv to, že si lidé našli práci,“ vysvětluje Andrea Svobodová z analytického oddělení IOM. „Data ale poukazují zároveň na skutečnost, že tady jsou lidé, kteří sice mají práci, ale stále mají tak nízké příjmy, že finanční problémy zůstávají. Zároveň ale nemají pocit, že by jejich situaci mohla pomoci státní podpora, či vědí, že na ni nemají nárok – proto v průzkumu neuvádějí jako potřebu výhradně finanční pomoc.“

Pětačtyřicetiletá Tetiana, která se před invazí živila marketingem, reklamou a analytikou, souhlasí. „Dnes v České republice nemám kvalifikovanou práci ani slušný plat,“ popisuje. Po příchodu do Česka měla od státu zajištěné ubytování i materiální humanitární pomoc a pracovala jako hospodyně. „V současné době toto vše není dostupné a všechny výdaje nemůžu zvládnout.“

Dnes musí podle svých slov platit nájem a nakupovat základní věci, přičemž i s vyšším vzděláním pracuje jako uklízečka. „V cizí zemi s cizím jazykem, který aktivně studuji a již mám za sebou dobré výsledky, se zničeným psychickým stavem a zdravím to není jednoduché,“ říká. Zároveň ale dodává: „Samozřejmě chápu, že v běžném každodenním životě by si měl každý dospělý zajistit všechny své potřeby sám.“

Dvaatřicetiletá Anastasiia měla větší štěstí. Práci našla asi měsíc od svého příchodu do České republiky. „Dostala jsem několik nabídek z České republiky a Portugalska. Najít práci mi trvalo přibližně měsíc, což je podle mě relativně rychlé,“ popisuje. „Celkově bych řekla, že proces nebyl příliš náročný a jsem vděčná za příležitosti, které jsem dostala.“

I proto se hodlá vrátit do vlasti. „Plánuji se vrátit domů na Ukrajinu, jakmile se tam budu cítit bezpečně. Bydlím na předměstí Kyjeva a určitě se tam vrátím,“ je rozhodnutá Tetiana. Stejně je na tom i dekoratérka Maryna. „Plánuju se vrátit na Ukrajinu, až invaze skončí, protože mám v Ukrajině rodiče a manžela,“ plánuje. „Chtěla bych se vrátit do svého regionu, protože tam mám byt.“

A zpět se v budoucnu chystá i učitelka Maryna. „Chci se vrátit na Ukrajinu, až tam bude bezpečno, nejlépe do stejného regionu, kde jsem žila,“ říká. „Jsem Ukrajinka a ukrajinský jazyk, kultura a zvyky jsou mi bližší než cizina. Ale o České republice a jejích obyvatelích mohu říci jen dobré věci.“

V Česku by zůstala jen v jediném případě. „V České republice zůstanu jen tehdy, když bude Ukrajina okupována. Není nic horšího než život v okupaci. Doufám, že se to nestane a já se vrátím do své rodné země.“