Úskalí herního světa: Na dobrý počítač v Česku nestačí ani průměrný plat

Milovníci počítačových her v Česku zaplatí za herní počítač a vybavení k němu více než 38 tisíc korun. Herní setup na míru je tak vyjde na 1,2 průměrného čistého platu. Vychází to z analýzy slevového portálu Picodi .

Kromě hardwaru a softwaru hráči utrácejí i za hry. Pokud by si průměrný hráč koupil jednu videohru za měsíc, utratil by navíc ročně 16 560 korun, pokud by si pořídil nejoblíbenější hry ze žebříčku společnosti určené k distribuci her Steam.