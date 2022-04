Zahodit kraťasy, obléct svetr. Každý druhý Čech chce omezit topení

V posledních měsících Česko zažívá bezprecedentní nárůst cen energií. Naposledy oznámila velké zdražování Pražská plynárenská, jeden z největších dodavatelů plynu v České republice.

Energetickou chudobu, do které se můžou dostat podle expertů až statisíce českých rodin, by mohlo zmírnit šetření s energiemi. Podle Stavební spořitelny České spořitelny může pomoci už o trochu nižší teplota v domácnosti. „K šestiprocentní úspoře energie stačí snížení teploty vzduchu v našem obydlí o jeden stupeň Celsia,“ říká mluvčí firmy Monika Kopřivová.

Podle lednového výzkumu Stavební spořitelny České spořitelny (Buřinky), kterého se účastnilo 840 respondentů z celé České republiky, 87 procent Čechů vytápí své domovy nad 20 stupňů. Nižší teploty, od 20 do 21 stupňů, udržují průměrně obyvatelé v Karlovarském, Královéhradeckém, Pardubickém a Moravskoslezském kraji a v kraji Vysočina. V ostatních krajích si lidé nejčastěji své domovy v zimním období vytápějí na 22 až 24 stupňů.

Teplejší domov mají raději ženy, polovina z nich si ho vyhřívá na zmíněných 22 až 24 stupňů. Naopak muži upřednostňují teplotu přibližně o dva stupně nižší. Teplotu pod 20 stupňů má jen každý desátý Čech. Velké teplo, nad 25 stupňů, preferuje 2,6 procenta lidí.

Nejvíce na teplotě doma šetří lidé, kteří mají dokončené střední odborné vzdělání. 14,2 procenta z nich drží doma teplotu pod 20 stupni. Naopak teplotu nad 25 stupňů mají nejčastěji lidé, kteří dokončili základní vzdělání (7,1 %).

Kraťasy, nebo svetr

Z průzkumu Buřinky vyplývá, že lidé chodí doma rádi nalehko. Nejčastějším domácím „outfitem“ jsou kalhoty a triko s krátkým rukávem. Ve svetru či mikině je doma jen 12,6 procenta Čechů. Každý dvacátý muž dokonce chodí doma téměř nahý – jen ve spodním prádle. 20 procent mužů upřednostňuje triko s krátkým rukávem a kraťasy. Ženy naopak častěji než muži sáhnou po triku s dlouhým rukávem či svetru.

Data však ukazují, že kvůli ušetřeným financím by bylo ochotno méně topit a tepleji se oblékat 50,8 procenta lidí. Každý pátý respondent by se klidně přizpůsobil jiným členům domácnosti, čtvrtina mladých lidí (25,6 %) ve věku 18–26 let by teplo oželelo kvůli ekologii. Jeden z deseti Čechů by ztlumil topení kvůli otužování, každého čtvrtého však nic ke změně teploty nepřiměje.

Jestli však domácnosti opravdu mění své návyky, není podle objemu distribuovaných energií snadné zjistit. Velkou roli hrají rovněž venkovní teploty, potvrdil pro Sezam Zprávy Miroslav Vránek, mluvčí Pražské plynárenské.

„Je to navázané na počasí. To by muselo být pořád stejné počasí, aby se to dalo stejně měřit. Třeba letošní zima byla docela dlouhá,“ říká Vránek. „Trvala dlouho a byla chladná. My jsme ještě museli dokupovat plyn.“ Podle průzkumu Buřinky nemělo zdražování energií na 60 procent lidí žádný vliv. Naopak třetina lidí začala méně topit.

Plyn letí vzhůru

České domácnosti musí čelit nárůstu cen energií již od konce minulého roku. Nejhorší je situace s plynem, jehož cena meziročně stoupla o téměř 300 procent. A právě plyn je druhým nejobvyklejším zdrojem tepla v domácnostech. Nejčastěji si topí ústředním topením (43 %), plynem (32,7 %) a tuhými palivy, jako je dřevo a uhlí (21 %). Jeden z deseti Čechů si pak domov vytápí elektřinou.

Zdražování nekončí

Ve čtvrtek oznámila další zdražení plynu Pražská plynárenská, která dodává plyn do 425 tisíc odběrných míst. Ceny bude navyšovat v červnu, a to o 39 procent. Při srovnání s cenou, kterou klienti platili před podzimním zdražením, se jedná o nárůst o 147 procent, tedy téměř 2,5násobek předchozí ceny. Ke zdražování však tento rok přistoupila většina českých dodavatelů plynu.

Dodavatel Poslední známé navýšení ceny za dodávky plynu Pražská plynárenská červen 2022 + 39 % PRE květen 2022 + 30 % Innogy březen 2022 + 19 % ČEZ březen 2022 + 19 % E.ON leden 2022 + 16 % Centropol naposledy + 185 Kč bez DPH za MWh

Plyn raketově roste i na energetických burzách, což dodavatele nutí zdražovat. Ti proto klientům doporučují fixaci cen energií. Například Roman Gazdík, tiskový mluvčí skupiny ČEZ, která dodává plyn více než půl milionu českých domácností, sdělil, že většina lidí se na fixaci spoléhá. „80 procent našich zákazníků má v tuto chvíli fixní ceny,“ uvedl Gazdík pro Seznam Zprávy.

„Situace na trhu s plynem je opravdu náročná. Koneckonců vidíme, že mají potíže i velcí a seriózní dodavatelé. Velkoobchodní ceny stouply za poslední rok na desetinásobek, ceny ovlivňuje válka na Ukrajině a riziko, že by do Evropy přestal ruský plyn téct. Ceníky na dobu neurčitou jsme zvedali jednou, a to na přelomu roku, a nadále je držíme na stejných úrovních,“ říká Gazdík.