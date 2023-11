Zbytečný strach z elektřiny. Rodiny kvůli ní nezchudnou

S tím se shoduje také předpověď experta Ministerstva financí Daniela Prušvice, podle kterého se rozhodnutím ERÚ zvýší napřesrok spotřebitelská inflace z očekávaných 2,8 procenta na 3,3 procenta. To opět odpovídá zhruba desetiprocentnímu zdražení elektrického proudu, protože elektřina podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) tvoří jen čtyři procenta všech nákladů domácností.

Očekávané zdražení proudu proto bude nepříjemné, nemá však kapacitu ohrozit rovnováhu rodinných rozpočtů. Některé podnikatelské svazy ovšem varují, že zdražení elektřiny se přenese do ostatních odvětví a může tedy být spouštěčem druhé inflační vlny. „Jakékoli zvýšení ceny energií povede k růstu cen potravin,“ upozornil v České televizi prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza, že potravináři přenesou vyšší energetické náklady do obchodů.

To potvrzují data ČSÚ. Spotřební výdaje průměrné dvoučlenné domácnosti dosahovaly za celý rok 2020 tří set tisíc korun. Letos nakoupila průměrná rodina stejný objem zboží o třetinu, tedy o sto tisíc korun dráž. Hrubá mzda však ve stejném období nominálně vyrostla jen o dvacet procent. Zjednodušeně řečeno, průměrné domácnosti mají letos na útratu v reálných cenách o 30-40 tisíc korun méně než v roce 2020, přirozeně tedy konzum snížily. Pokud se obchodníci s odvoláním na elektřinu pokusí znovu zdražit, s vyššími tržbami počítat nemohou.

Za předpověď toho, co se může stát ve většině odvětví, mohou posloužit stavební materiály, které první inflační vlnu spustily. Jak ukazují údaje ČSÚ, jejich zdražení bylo tak velké, že do rozpočtů rodin zasáhly víc než tolik skloňovaná elektřina. Důsledkem ovšem bylo, že poptávka prudce propadla, ceny už celý rok stagnují a výroba skomírá. To potvrdil například výrobce cihel a střešních krytin Wienerberger, který před koncem roku oznámil, že omezuje provoz továrny ve Hranicích, v Týně nad Vltavou ji úplně zastavil.