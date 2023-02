Počty pozitivních na covid stoupají, je jich nejvíc od půle prosince

Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. Podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) data už za minulý týden ukazují ústup chřipky, ale mírný vzestup RS virů, dalších původců nachlazení a právě koronaviru způsobujícího covid-19.

„Svou roli v současném nárůstu může jistě hrát i počasí, kdy po teplejším období přichází mrazivé počasí, což má za příčinu větší kumulaci osob ve vnitřních prostorách, a to vždy potencuje snadnější přenos respiračních infekcí,“ sdělil mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.

Právě celková nemocnost respiračními infekcemi, do kterých odborníci od roku 2021 počítají kromě chřipky, RS virů a dalších virů způsobujících nachlazení také původce covidu-19, se podle SZÚ v předchozím týdnu proti tomu předcházejícímu prakticky nesnížila.

„Celkový počet případů je pouze jednou z částí hodnocení vývoje epidemiologické situace a celkové zátěže, nikoliv však tím stěžejním - tím je počet hospitalizovaných, a to zejména počet hospitalizovaných ve vážném stavu, a zde nepozorujeme, že by docházelo ke změně, která by indikovala rizikový stav,“ doplnil Jakob.