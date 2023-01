V čínském Che-nanu se covidem nakazilo přes 88 milionů lidí

Když lidé vidí utrpení, propaganda nefunguje. Zdá se tak, že Si Ťin-pching do roku 2023 tou pravou nohou nevykročil. Vůdci, který nemá žádného rivala, by nakonec mohl zlomit vaz rostoucí hněv davu. Možná, jednou.

Čínská oficiální média ale píší o situaci v zemi s optimismem. „Život jde zase kupředu!“ uvedl v neděli večer oficiální Lidový deník a pochválil vládní politiku v boji proti covidu. „Virus je dnes slabší a my jsme silnější,“ dodal.

Číňané v pondělí stáli v dlouhých frontách před pasovými úřady v Pekingu, aby si vyřídili doklady poté, co Čína přestala v neděli vyžadovat po příjezdu do země karanténu. Ve frontě s více než stem lidí v Pekingu sedmašedesátiletý Jang Ťien-kuo řekl agentuře Reuters, že se chystá do Spojených států, aby se po třech letech znovu setkal se svou dcerou. „Loni se vdala, ale svatební oslavu musela odložit, protože jsme nemohli přijet. Jsme rádi, že teď konečně můžeme,“ prohlásil Jang, který na úřad přišel s manželkou.