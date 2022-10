Video: Covid v největší čínské továrně na iPhony. Pracovníci utíkají přes plot

Zatím není jasné, kolik nakažených v továrně odhalili. Na internetu se objevily dosud nepotvrzené informace, že má jít až o 20 tisíc případů. Firma to odmítla s tím, že jde o „malý počet zaměstnanců zasažených pandemií“, kterým poskytuje potřebné zásoby, píše The Wall Street Journal.

Tvrzení firmy se však rozchází se záběry, které jsou sdíleny na čínských sociálních médiích a čínským korespondentem BBC Stephenem McDonnellem. Jsou na nich zaměstnanci, kteří utíkají z areálu a následně se vydávají pěšky do svých – mnohdy i stovky kilometrů – vzdálených domovů. Do hromadné dopravy nemůžou, v případě kontroly by jim hrozily tvrdé tresty.