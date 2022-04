Žena nemohla za covidu do nemocnice za dcerou, zastal se jí ombudsman

Žena, která v době protikoronavirových opatření nemohla několik dní navštívit v nemocnici tříměsíční dceru, našla zastání u veřejného ochránce práv. Podle zástupkyně ombudsmana Moniky Šimůnkové se s námitkami stěžovatelky patřičně nevypořádal pražský magistrát, ke kterému žena svoji stížnost směřovala poté, co neuspěla u nemocnice. Prvotní stížnost úřad neposuzoval.

Kancelář ombudsmana o tom dnes informovala na webu. Nemocnicím doporučuje, aby nastavily rozumné podmínky a k situacím přistupovaly individuálně. Úřady by měly přezkoumávat, zda řády nemocnic pobyt rodičů s dětmi neomezují příliš.

Poté, co matka neuspěla se stížností u vedení nemocnice, obrátila se na pražský magistrát a následně i na ombudsmana. Stížnostní mechanismus ve zdravotnictví je dvoustupňový a veřejný ochránce práv může prověřovat až to, jak stížnost vyřídil příslušný úřad, nikoliv nemocnice. V případě Prahy jde právě o magistrát.

Úřady, které stížnosti ve zdravotnictví vyřizují, by měly podle zástupkyně ombudsmana vždy přezkoumávat důvody, proč nemocnice odmítá umožnit přítomnost zákonného zástupce u dítěte, tedy zda sledují legitimní cíl. Úřadům při svých šetřeních doporučuje, aby přezkoumávaly, zda vnitřní řády nemocnic pobyt rodičů s dětmi příliš neomezují. Nemocnice by podle ní zase měly nastavit rozumné a transparentní podmínky a měly by k situacím přistupovat individuálně.