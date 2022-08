Animovaná forma otevírá brány fantazie, říká Kovy k novému dětskému filmu

Do českých kin míří animovaný film pro děti Cesta do Tvojzemí. Celovečerní 3D animovaný česko-slovensko-belgický snímek měl světovou premiéru letos v květnu na zlínském filmovém festivalu, v kinech bude od 11. srpna. Za tvůrce o tom informovala Klára Bobková. Výroba snímku trvala přes pět let, pracovalo na něm více než 15 výtvarníků a animátorů z celé Evropy. Rozpočet byl 94 milionů korun.

Ve snímku vyprávějícím příběh desetiletého Rikiho, jeho nové drzé kamarádky Emmy a opičáka Tidlinga, kteří se vydávají na dobrodružnou výpravu z reálného světa do magického Tvojzemí, mluví postavy hlasy herců, jako jsou Jan Cina, Jan Vondráček, Klára Issová, Martin Myšička, Václav Neužil nebo Jiří Lábus. Postavu námořníka z parní lodi namluvil influencer a youtuber Karel „Kovy“ Kovář.

Trailer k novému animovanému filmu.Video: Total Film

„Animovanou formu zbožňuji. Otevírá brány fantazie a kreativity. Řada mých oblíbených filmů nebo seriálů je animovaná a Cesta do Tvojzemí mi navíc svým promyšleným 3D zpracováním připomíná jednu z mých oblíbených videoher. Věřím, že to pro diváky bude osvěžující styl, který na plátně nejspíš ještě neviděli. Tento příběh je o lásce, přátelství, důvěře i odvaze a každý si v něm něco najde – ať už je na světě pár let, nebo pár dekád,“ uvedl Kovář.

Snímek Cesta do Tvojzemí dětské diváky zavede do světa fantazie nazvaného Tvojzemí. Opice a krkavci tu mluví lidskou řečí a po zlatých pouštích se procházejí neuvěřitelné stroje, které fungují v dokonalém souladu s přírodou. Desetiletý Riki uteče do Tvojzemí ze svého domova v reálném světě, protože zachytí signál vysílaný tajemným zářivým kamínkem. Tento kamenný zdroj velké síly, který chce každý získat, se ukryje v Rikiho srdci.