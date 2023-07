České sci-fi vypadá skvěle. Nezkazí ho ani špatný scénář

Co by se stalo, kdybychom se po smrti mohli vyvolat ze zálohy? Na to se ptá snímek českého debutanta Roberta Hloze Bod obnovy. Jeho tvůrci pracují s představou světa, v němž sociální rozdíly vedou k nepokojům tak ostrým, až si movitější část společnosti vymyslí způsob, jak přežít, a zároveň tak rozevřít nůžky ekonomických rozdílů ještě o něco víc.

Politické statementy ale ve snímku nehledejte. Tvůrci se nijak nebrání tomu, že chtěli natočit film, který se bude líbit všem. Minimálně po vizuální stránce se jim to povedlo.

Bod obnovy vzbudil zájem už před pár měsíci, kdy se na internetu objevily první fotografie z filmu. Prahu tvůrci přetvořili do města z roku 2043, brutalistní budovy zmutovaly do fascinujících mrakodrapů, devadesátková auta rozsvítily LED panely. Byl to působivý pohled, na který diváci v českém filmu nenarazili ne roky, ale dlouhé dekády.

Aporver prolomen

Sci-fi tu moc tvůrců nezkoušelo. Poslední projekt, který je od toho odradil, byl megalomanský film Poslední z Aporveru, jehož režisér skončil před soudem – prý kvůli fiktivnímu zvyšování nákladů na výrobu filmu. Trestné na něm ale bylo hlavně to, jak otřesně vypadal.

Nabízí se tak zmínit i Petra Jákla, který sice zkoušel štěstí s historickým filmem, ale producentsky se pustil do podobně náročného projektu. Jeho Žižka měl rozpočet neuvěřitelných 500 milionů korun, na jeho vizualitě se ale částka nijak zvlášť nepodepsala. Bod obnovy stál 45 milionů. Nejenže vypadá skvěle, ale nebylo by překvapivé, kdyby se mu podařilo ve světě udělat větší úspěch než Jáklovi – i bez pomoci hollywoodských herců.

Hloz a jeho tým přicházejí s univerzální zápletkou, která nevyžaduje žádné znalosti českého kontextu a která by mohla zajímat diváky v USA i v Jižní Koreji (kde už Bod obnovy ostatně viděli, film si tam odbyl premiéru). V mnoha směrech je to precizně udělaný snímek, ve kterém skoro nic kvalitativně nekolísá. Herci v čele s debutující Andreou Mohylovou odvádějí standardní výkon, hudba Jana Šléšky skvěle dokresluje napětí, kamera Filipa Marka, občas napínavě prolétávájící městem těsně za nárazníkem faceliftovaného renaultu, je nápaditá a dynamická. Devět let práce je na Bodu obnovy vidět.

Příliš mnoho sov

Jedinou, ale o to více frustrující slabinou filmu je scénář. Kdyby Bod obnovy platil jeho autorovi od slova, dávno by překonal rozpočet Jáklova Žižky. Úchvatné záběry futuristické Prahy, ale i temných zákoutí, kde se schovávají lidé, kteří nechtějí mít s technologiemi už nic společného, zabíjí úmorně dlouhé dialogy vyšetřovatelky, morálně pochybného manažera korporace, tajuplného rebela.

Všechno se musí zdlouhavě vysvětlit, všichni mluví s tou stejnou, vážnou dikcí, kterou známe z televizních detektivek. A jak už to u podobných dialogových smrští bývá, příběh nevysvětlují – komplikují ho. Už Ridley Scott v Blade Runnerovi chápal, že víc než zamlklý Harrison Ford mohou říct záběry na zmutované Los Angeles a že i z dialogu „Líbí se vám naše sova? – Velmi“ může být kultovní hláška. Vizuál Bodu obnovy je ohromující, ale tolik významu v něm nenajdete.

Možná i proto je Bod obnovy nakonec „jen výborná žánrovka“, které chybí hlubší poslání nebo výraznější režisérský rukopis. Ale musíme to po něm chtít? Hloz se ukazuje jako člověk schopný dotáhnout velké vize až do konce. To je v žánru, který v Česku několik dekád v podstatě neexistoval, naprosto zlomové.

Hlozův debut i přes své nedostatky promění krajinu českého filmu. A vůbec by nebylo překvapivé, kdyby se z kumštu štábu Bodu obnovy stal vývozní artikl.