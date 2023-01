Český venkov děsí přízrak. Román o něm je mrazivý, ale i překvapivě vtipný

Již roky ve mně roste podezření, že v Česku dochází smysl pro humor. A zdaleka se to netýká jen literatury. S trochou aktuální škodolibosti by se dalo říci, že nám tu zbyly hlavně arény tzv. nekorektního plácání se do stehen z toho, že Romové končili v lágrech, nebo vykloubeně intelektuální fóry, které „pracují s trapností“ a nikdo se jim nesměje.