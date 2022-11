„Chtěla bych mít dítě. Ale ne místo života,“ říká hrdinka filmu o potratu

„Jednou bych chtěla mít dítě. Ale ne místo života,“ říká Anne lékaři, který ji vyšetřuje. V téhle hojně citované větě je obsažená celá podstata příběhu, kdy si chce hrdinka sama určit, kdy a jak počne potomka. Je samozřejmě děsivou ironií sledovat takový snímek v roce 2022. Ústavní právo na interrupce v USA je zrušeno, v sousedním Polsku jsou téměř zcela ilegální a v Česku se snaží do přízně veřejnosti co nejvíc vlísat Hnutí Pro život, kterému čas od času spadne jeho pečlivě nasazená maska a odhalí se děsivé, tvrdé odsudky žen, jako třeba ten, že znásilněným Ukrajinkám není třeba posílat postkoitální antikoncepci, ale že jsou spíš potřeba houkadla a pepřáky.

Anne na své cestě naráží na celou řadu podivných lidí. Od lékaře, který jí napíše injekce, jež by měly pomoct, ale ve skutečnosti embryo jen posílí, přes spolužáka, co jí nabízí sex, protože „nemůže se nic stát – těhotná už jsi“, po spolubydlící, kterou zpráva o těhotenství vyděsí a nechce nic víc slyšet, aby se nekompromitovala. Snímek nám dává nahlédnout do Annina zázemí, takže je jasné, proč se nechce stát matkou: Studuje literaturu, pochází z rodiny, pro kterou není samozřejmé držet dceru na vysoké škole, a otec dítěte bere celou záležitost jako něco, co by si měla vyřešit hlavně sama Anne. Když za ním přijede a odhalí mu, že je stále těhotná, jeho nadšení z návštěvy evidentně ochladne.