Co odhalují Němá tajemství? Že stereotypy českých vztahovek se dají obejít

Zatímco kina v rámci tuzemské tvorby lákají na „první české sci-fi po třiceti letech“ Bod zlomu a televize Prima nasazuje reprízy jedné z roztomilých seriálových pitomin Eliška a Damián, na plátna kin se dostává nenápadný snímek Němá tajemství. Neláká na speciální efekty ani na úsměvné bitky, vlastně už z plakátu je patrné, že diváka neláká nijak. Je odtažitý a to je jedna z jeho největších devíz.

Samotný příběh, který napsala Alice Nellis, působí jednoduše. Schopného veterináře Martina jednoho dne kopne kůň a způsobí mu vážné poranění hlavy. Martin sice žije, ale s následky, se kterými se jen těžko dá srovnat. Trpí afázií, kvůli které přestane mluvit, a ani nerozumí, co lidé kolem něj říkají. A přestože se o něj jeho nejbližší snaží postarat, zlepšení je v nedohlednu.

Poměrně jednoduchá, ale o to více skličující zápletka stojí na hereckém umu tří hereček - Jany Plodkové, Mileny Steinmasslové a Magdalény Borové. Chovají se přesně tak, jak bychom se v podobné situaci zachovali my smrtelníci. Zejména Martinova manželka Erika díky výkonu Jany Plodkové na diváka přenáší chumel pocitů, ve kterých je složité se vyznat. Jak pro nás, tak pro ni. Od začátku se topí v beznaději. Její život se bez jejího přičinění změnil od základu a zároveň přišla o člověka, se kterým by normálně všechen ten zmatek sdílela. Ale nemůže, nemůže s ním vlastně sdílet nic. A přestože se v nekonečné frustraci naděje občas objeví, rychle zase mizí. Smutek, nenávist i pochopení se přelévají ze strany na stranu a každý má převahu jen malou chvíli. A jako bonus opadne i strach, že se herečka po únorovém Ostrově vydala na pole prostoduchých komedií.