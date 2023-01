Do Čech se vrací Dylan Moran, zapšklý antikvář z Black Books

„Moranův stand up se vyznačuje hlubšími myšlenkami než nabízejí ostatní,“ napsal britský Guardian o komikově show nazvané Dr. Cosmos. O čem byla, to nedokázal popsat ani sám autor, který pouze přislíbil, že zkusí nabídnout „všechny odpovědi“ k problémům, které nám život nachystá.

Podobně existenciální je i nový stand up z dílny komika, kterého Česko zná hlavně díky sitcomu Black Books. V něm Moran ztvárnil zdeptaného knihkupce Bernarda Blacka, který nesnáší zákazníky a nejraději by je vyměnil za lahev vína, krabičku cigaret a věčný klid. Před několika měsíci ovšem sklízel úspěch s novou televizní minisérií Stuck, kterou odvysílala britská BBC 2 a která civilně vypráví, jaké peripetie zažívají lidé v dlouholetém vztahu.

Expert na bručení svá komická vystoupení pojímá originálně. Nesnaží se za každou cenu rozesmát. Rád filozofuje, vyžívá se v jazyce a nebojí se vážných témat. V aktuálním We Got This řeší, jaké to je, zažít rozvod na prahu padesátky. Tedy v době, kdy je člověk tak starý, že „jeho penis pamatuje přistání na Měsíci.“