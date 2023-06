Fotil banální scény v ulicích Brna. Dnes jsou Budíkovy fotografie poklad

Tělocvična ve vile Tugendhat na snímku z roku 1956 a útržek rozhovoru kurátora Lukáše Bártla a Miloše Budíka: „V těch letech jsem občas dělal pro noviny, pro brněnskou Rovnost, a hoši z redakce říkali: ,Zajedeš do vily, tam je nápravný tělocvik a potřebujeme z toho fotky.‘ To byly děti, které měly vadu páteře a tam měly rehabilitaci. Myslím, že to patřilo pod Dětskou nemocnici. Tak jsem tam nadělal pár fotek. No a mně se to zalíbilo, tak jsem tam byl ještě několikrát a při jedné z těch návštěv vznikla tato fotka. Ty holky měly medicinbaly, cvičily a jedna z nich byla lichá, a tak se opřela o tu onyxovou stěnu. A tak to vyšlo. No a teď je zajímavé to, že já jsem se letos potkal ve vile s jakousi paní docentkou, a to je ona, ta dívenka, co stojí opřená u té stěny! Tak tu fotku chceme po šedesáti letech zopakovat!“