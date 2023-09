Hollywoodská studia dosáhla předběžné dohody se stávkujícími scenáristy

Stávka nicméně ještě odvolána nebyla, upozornilo na sociálních sítích sdružení WGA a vyzvalo scenáristy, aby se zatím nevraceli do práce. Dohodu musí totiž nejprve potvrdit rada sdružení i jeho členové. Skončit by však v tuto chvíli podle dopisu členům WGA měli stávkové protesty. Dohoda by měla platit příští tři roky a podle časopisu Variety by se už začátkem října mohlo obnovit natáčení populárních večerních talk shows.

Stávka do značné míry ochromila hollywoodskou produkci. Protest scenáristů pozastavil například vznik nových řad oblíbených seriálů The Last of Us stanice HBO nebo Stranger Things streamovací služby Netflix.