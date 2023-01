Irská skupina U2 vydá v březnu album, předělává na něm své největší hity

Irská rocková skupina U2 vydá v březnu první nové album po pěti letech. Oznámilo to hudební vydavatelství Universal Music. Album se bude jmenovat Songs of Surrender (Písně odevzdání) a jeho dva kompaktní disky budou obsahovat 40 písní, které mají být „intimními“ novými interpretacemi songů z celé tvorby světoznámé kapely. Album má vyjít 17. března.

Album navazuje na loni vyšlé knižní memoáry irského zpěváka s názvem Surrender: 40 Songs, One Story (Odevzdání: 40 písní, jeden příběh). O albu kapela informuje skrze dopisy fanouškům, které rozesílá kytarista The Edge. Jeden z nich se dostal i do rukou kulturního magazínu NME. The Edge píše, že většina písní U2 byla „napsána a nahrána, když jsme byli velmi mladí muži“ a že se za ta léta songy změnily v něco, „co pro nás má úplně jiný význam“. I proto dostávají nové aranže a docela jiné interpretace.