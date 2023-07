Ještě jednou, naposledy. Elton John zakončil své poslední turné

„Měl jsem tu nejúžasnější kariéru, až se tomu nechce věřit. Dvaapadesát let čisté radosti z hudby, no nemám štěstí? Ale nebýt vás, neseděl bych tady. Koupili jste si singly, alba i cédéčka a hlavně jste si koupili lístky na koncerty; víte, jak rád hraju naživo,“ pronesl v sobotu večer ve švédském Stockholmu legendární hudebník Elton John.

Kromě fanoušků vzdal Elton John na svém závěrečném koncertu hold i své současné kapele a zbytku týmu, z nichž někteří jsou po jeho boku již mnoho let. Poslední show pak zahájil skladbou Bennie and the Jets a zaznělo během ní také mnoho dalších hitů jako Philadelphia Freedom, Tiny Dancer, Candle in the Wind či Your Song.