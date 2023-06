„Jsem naprosto ohromený,“ řekl Russell Crowe na zahájení Karlových Varů

Slavnostní zahájení 57. ročníku karlovarského filmového festivalu déšť nepřekazil. Osobnosti se začaly k červenému koberci sjíždět po čtvrté hodině odpoledne, mezi nimi se objevila Jiřina Bohdalová, Miroslav Donutil, Ivan Trojan, Jana Plodková a další.

V půl šesté se po koberci prošla Alicia Vikander. Čtyřiatřicetiletá švédská herečka, která v roce 2016 získala Oscara za nejlepší herecký výkon ve vedlejší roli a která přivezla film Královnin gambit o poslední manželce britského krále Jindřicha VIII., Kateřině Parrové. „Byla úžasná. Nejen, že přežila hrůzovládu svého manžela, ale ještě psala a vydávala knihy,“ řekla o své roli Alicia Vikander reportérovi KVIFF.TV Ianovi Willoughbymu.

Do hotelu Thermal Vikander doprovodil její manžel, herec Michael Fassbender.

Krátce před šestou se přivítal s fanoušky také hlavní host 57. ročníku, australský herec Russell Crowe. Do Česka přijel už ve středu a na sociálních sítích psal o okouzlující kráse Karlových Varů. Ve čtvrtek večer živě zahraje se svou kapelou Indoor Garden Party, na zahajovací party vystoupí také britská kapela Morcheeba. Crowe by měl mimo jiné představit svůj slavný snímek Master & Commander: Odvrácená strana světa, který letos slaví 20 let od vzniku, ale i spoustu dalších . A také převezme nejvyšší ocenění festivalu, Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos kinematografii.

„Jsem tu hlavně kvůli tomu koncertu,“ zavtipkoval v rozhovoru Crowe. „Ještě donedávna jsem váš festival ignoroval. A musím říct, že jsem zatím naprosto ohromený. Město je krásné, organizace tohoto festivalu úžasná, upřímně řečeno, daleko lepší než u většiny ostatních. Jsem překvapený, že jsem o Karlových Varech neslyšel dřív.“

Foto: Film Servis Festival Karlovy Vary +7

„Vítejte v České republice. Bude se vám tady líbit. Jsme malá země, která se může pyšnit tím, že od chvíle svého vzniku neusilovala o dobytí území nějakého jiného státu,“ řekl na úvod herec a moderátor Marek Eben při zahájení festivalu v hotelu Thermal. „Kdybychom obsadili Polsko, kam bychom jezdili pro máslo.“

V proslovu chtěl Eben představit zemi bohatému zahraničnímu zastoupení hostů. S nadsázkou mluvil o českých neduzích, ale i o tom, že je tu spousta filmových nadšenců.

V nové znělce hraje Johnny Depp

Na zahájení 57. ročníku se také představila aktuální znělka. Hraje v ní Johnny Depp. „Před dvěma lety ve Varech obdržel obrovsky vřelé přijetí od diváků a fanoušků, a díky tomu se stal naším velkým podporovatelem. Proto souhlasil s natočením znělky, i když jsme byli omezeni jeho náročným programem,“ vysvětlil vznik spotu výkonný ředitel festivalu Kryštof Mucha.

Znělku režíroval uznávaný filmový a reklamní režisér Ivan Zachariáš a odehrává se ve slavném secesním hotelu Gellért v Budapešti. Johnny Depp tou dobou zrovna pracoval v Evropě, zastávka v Maďarsku se mu díky tomu vešla do pracovního programu. „Johnny Depp přijel tradičně se zpožděním, namísto ve dvě v pět odpoledne, a hned na začátku mi řekl, že bude raději improvizovat. Nejdřív jsem z toho byl trochu rozmrzelý, pak se to ale ukázalo jako skvělé řešení. Johnny tak do znělky vtiskl ještě více svou osobitost, byla s ním velká zábava,“ vzpomíná Zachariáš. Natáčení znělky trvalo pouhé dvě a půl hodiny. „Když jsme dotočili, tak si chtěl ještě povídat, i když už na něj čekalo letadlo,“ doplnil Ivan Zachariáš.

„Každý, kdo přijede do Karlových Varů, dostane cenu. Jak to, že vy jste ji nedostal?“ ptá se Deppa novinářka ve znělce, která je po 16 letech opět barevná. Drží se ale tradice, že hvězdy si z Varů dělají přátelskou legraci.

Bartoška je na místě

„Ten člověk nechybí,“ oznámil s neskrývanou radostí Marek Eben na adresu ředitele festivalu Jiřího Bartošky. Média spekulovala, že na zahájení festivalu bude chybět. Bartoška v zahajovacím proslovu mluvil o filmařích jako o kronikářích, kteří popisují nejen těžké zlomové okamžiky dějin, ale také naději.

Na pódium přišel také Russell Crowe, který si přebral Křišťálový globus za celoživotní přínos kinematografii. Mluvil o radosti, jež mu přináší film. S herectvím začal v šesti letech, doteď se mu prý nestane, že by ve čtyři ráno vstával na natáčení s pocitem rozčarování. Naopak, čím déle točí filmy, tím hlubší má vztah ke své práci. Crowe také oslovil všechny filmaře v sále Thermalu: „Nesmíte zapomenout, že i jediný hlas může přinést změnu. Postarejte se o to, aby to byl ten váš.“

Crowe poděkoval za cenu (která je podle něj velmi těžká) a znovu pozval na svůj večerní koncert.