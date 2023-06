Jaké hollywoodské hvězdy navštívily festival ve Varech a kdo přijede letos

Letos svou návštěvou diváky festivalu poctí herec a režisér, držitel Oscara a dvou Zlatých glóbů Russell Crowe. Převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Karlovarský festival uvede při příležitosti jeho ocenění historický dobrodružný snímek Petera Weira Master a Commander: Odvrácená strana světa (Master and Commander: The Far Side of the World) z roku 2003.