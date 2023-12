Knihy pod stromeček: výpravná Toyen, vlakový Rudiš a román pro táty i dcery

Vcelku nenápadná, útlá knížka, jejíž obálka napovídá, že se odehrává v létě u moře, může pod stromečkem působit docela zvláštně. Uvnitř se ale skrývá jeden z nejzajímavějších literárních zážitků roku. Kanadská spisovatelka v Obrysu vyráží na literární rezidenci do řeckých Athén a nejspíš zažívá to, co většina lidí, když se ocitnou v cizím prostředí. Svět jako by se nepatrně zvedl, všechno je intenzivnější a zajímavější. Možná i proto, že má člověk najednou čas všímat si zdánlivě nedůležitých věcí. Vůní ve vzduchu, ale i příběhů, které s vámi sdílí náhodní známí, ať už jsou to spolucestující v letadle, nebo studenti tvůrčího psaní. Zatímco běžně nám jdou tyhle historky jedním uchem dovnitř a druhým ven, Cusk je pečlivě odposlouchává, dokáže v nich zachytit něco tak přesného a pravdivého, až to člověku na chvilku vyrazí dech. Ale jenom jemně. Jako nečekaná vlna v klidném moři.