Léto podle Lindy Bartošové: festival Pop Messe, pak vyčistit hlavu v horách

Ruben Östlund umí něco, co se nepodaří tak často. Pobavit i odhalit pokrytectví naší společnosti, tnout do živého a vytvořit scény, které si budete nějakou dobu pamatovat. Svědectví o kráse, její síle i slabinách, o nerovnostech a moci, jež se přelévá v závislosti na tom, co a koho zrovna potřebujeme.

V tomto komínku mám třeba The Beauty Myth od Naomi Wolf, Your Silence Will Not Protect You od Audre Lorde nebo Memoirs of an Ex-prom Queen od Alix Kates Shulman. Všechny jmenované knihy jsou dobrými vstupními branami do světa feministického hnutí. První zmiňovaná řeší, jak moc naše společnost podléhá mýtu krásy a kde si onen mýtus vybírá oběti. Druhá kniha jsou sebrané eseje od jedné z nejdůležitějších černošských feministek 20. století, poslední pak román popisující dívčí dospívání v padesátých a šedesátých letech v USA.