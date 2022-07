Léto podle Miřenky Čechové: Otužujte tělo i mysl, jeďte do lázní a čtěte

„Říká se, že kdo se živí uměním, tak na něj jen tak zážitkově chodí pramálo. Když se k tomu přidá ještě rané rodičovství, je už penzum chuti a volných večerů téměř vyčerpáno,“ píše Miřenka Čechová. Přes léto, kdy její divadelní práce trochu ubývá, se performerka vrací k umění, které paradoxně není moc letní. O to lépe se u něj otužuje.

Jsem nadšená předplatitelka Aerovodu, české onlinové videopůjčovny, která je součástí kin Aero, Světozor a Bio Oko. Její výběr filmů je tedy kurátorovaný a odpovídá kvalitou zmíněným kinům. Zatímco na Netflixu a HBO se často nudím, na Aerovodu si můžu užít opravdu lahůdky, nekomerční počiny, filmy překračující zavedené žánry a vybočující z norem toho, co se běžně konzumuje.

Nejsem žádný filmový profesionál ani nadšený amatér, filmu rozumím obsahově, jde mi v prvé řadě o téma. Takže v době zvýšené možnosti zátěže si dopřávám především dokumenty, které považuji za společensky aktivizující. V síti sice žádnou novinkou není, já mám ale konečně čas si v bezpečí domova pustit necenzurovanou verzi, u níž se mi chvílemi křiví obličej a pocit zhnusení nad některými „aktéry“ pokračuje do celého těla. Kdyby mě během toho někdo pozoroval, asi by uviděl otevřenou pusu a děs v očích, který mě přepadá při představě, že mám třináctiletou dceru, jež si chatuje s „hodnými strýčky“ na Facebooku.

Pokud dokument V síti odhaluje násilí na internetu, pak dokument Tomáše Etzlera Nebe ukazuje násilí oficiální, politické, státotvorné a jeho míra je na poměry někoho, kdo žije stále ještě v demokratickém systému, naprosto nesnesitelná. Záběry zobrazující zcela nelidskou lhostejnost, brutální a stále přitvrzující totalitní režim, (který já jsem už v podstatě nezažila), stíhající zcela všechny, kteří by jen minimálně projevili soucit se slabými (scéna přejetého dítěte, jež všichni obchází a nikdo nehne ani brvou, aby přivolal pomoc), mě budou hystericky děsit ve snech ještě dlouho. Ačkoliv se někomu může zdát dokument příliš černobílý, za mě je rozhodně „must-see“ filmem pro všechny, kteří si ještě stále myslí, že ekonomický rozvoj Číny je v pořádku.

Abych vyvážila dvě špičkové brutality, servíruji si film Gogo Pascala Plissona, zvláštní hybrid na pomezí stylizovaného dokumentu a dramatu, který zobrazuje porodní bábu, jež se ve svých 94 letech rozhodne nastoupit do první třídy základní školy, aby si splnila sen a naučila se číst a psát. Úžasně pozitivní a mile úsměvný prázdninový film pro celou rodinu mi připomíná, na jak privilegovaném místě planety jsem se narodila, a v porovnání s úsilím poloslepé negramotné stařenky, která se po nocích na internátě drtí písmenka, si říkám, že bych se měla sakra snažit víc. Výše zmíněné filmy jsou si v něčem podobné, jsou extrémně motivující a mluví o lidské odolnosti.

Právě dočítám knihu o hudbě, politice a emocích Nepřestat se dívat kolem sebe, kde zpěváka, textaře a hudebního publicistu Banána vyzpovídává Maxim Horovic. O hardcore punkové subkultuře nevím absolutně nic, snad kromě toho, že je často straight edge, tedy bez drog a alkoholu, je potetovaná a levicově orientovaná. Banán, matador a legenda HC scény, mi odkrývá paralelní svět, v němž se bojuje za ideály občansky aktivní komunity, empatické a environmentálně vědomé společnosti, lidská a zvířecí práva, ale taky za svobodu a nespoutanost uměleckého gesta. Připadá mi, jako by za mě práci v komunikování mizejících hodnot odpracoval a odžil právě Banán.

Když zmiňuji odolnost, která je v současnosti velkým tématem – a myslím si, že bude stále víc –, musím doporučit knihu, jež mi leží na nočním stolku už dlouho a do které čas od času zabrousím. Je to kniha Pavla Koláře Posilování stresem – Cesta k odolnosti. Každý si z ní pravděpodobně přecedí odpovědi na vlastní otázky, někdo hledá konkrétní medicínská fakta, jiný spíše psychoterapeutický koučink. Protože se jedná o celostní pohled, autor zmiňuje též duchovní oblast a spirituální hodnoty.

Harníček je také terapeut, ale gerontopsychoterapeut, který emigroval z Čech do Německa v 80. letech, avšak Sametový geroj není studií, nýbrž groteskně brutální novelou. Odhaluje totalitní praktiky od dob poválečného Československa až do prvních let po sametové revoluci z opačné strany než dokument Nebe. Z pozice obyčejné lidské malosti. Je vyprávěn v ich formě, ústy bezskrupulózně kolaborujícího agenta, jehož všichni považují za disidenta a důvěryhodného člověka.