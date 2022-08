Metalistů se v Josefově nejdřív báli. Teď je tady milují

Festival si s Josefovem za 15 let vytvořil dost silné pouto, které překračuje ten jeden srpnový týden, kdy se metalisté do pevnostního města sjedou.

Už tradicí se stala akce Brutal Assault sobě, při které fandové od roku 2016 jezdí na pravidelné brigády, při nichž pomáhají místním ochráncům památek pevnost zvelebovat. Vzhledem k rozlehlosti památky z konce 18. století je to skoro práce sisyfovská. To ostatně před několika lety i přímo v reportáži Seznam Zpráv potvrdil Milan Libich, předseda spolku Ravelin XIV., jehož členové se ve volném čase o část pevnosti starají: „To je na generace.“

I tak se ochráncům společně s metalisty za šest let podařilo si připravit nové prostory, které festival využívá třeba pro výstavy nebo pro klidové zóny. Rukama fanoušků při nich prošly doslova tuny cihel a suti. To ocenil i ministr kultury Martin Baxa (ODS), který na festival v sobotu přijel na neoficiální návštěvu.

Festival za svůj přijali i místní. Samozřejmě, stejně jako u každé hlučné akce, na kterou se sjíždí desetitisíce lidí, se i v Josefově objevují kritické hlasy lidí, kteří si na radnici stěžují, protože je akce různými způsoby obtěžuje. I když starosta Josef Horáček (STAN) říká, že je to naprostá menšina, spíš jedinci. „Naopak mi spíš chodí slova podpory, že místní si přejí, aby tady festival zůstal. Ano, je to na pár dní v roce nepříjemnost. Hluk, zvýšená prašnost, fronty v obchodech. Ale lidé zároveň vědí, že je to obrovský přínos pro město,“ vysvětluje.