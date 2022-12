Pod čarou: Co hledají muži v romantické literatuře? Hlavně otevřené emoce

Takřka každá sféra populární kultury se do jisté míry specializuje na mužské či ženské publikum, a výjimkou není ani beletrie. V policích se spotřební zábavnou literaturou tak v knihkupectvích vedle sebe najdeme jak zdánlivě „mužské“ thrillery či válečné romány, tak „ženské“ romantické čtivo. Data ovšem naznačují, že je to jen velmi povrchní a nepřesný dojem.

Údaje z českého i amerického knižního trhu ukazují, že větší část čtenářů jakýchkoliv knih jsou ženy, a tento podíl je ještě výraznější v oblasti beletrie, kde již ženy dominují velmi výrazně. Tvoří tak i nadpoloviční většinu konzumentů žánrů typu detektivek, thrillerů či sci-fi, které by na první pohled nemusely působit typicky žensky, a nepříliš překvapivě dominují i ve sféře romantické literatury, která má zároveň důležitý podíl na knižním trhu.

Když jsem ale v Pod čarou již dříve psal o historických románech a dalších žánrech blízkých romantice , narazil jsem ještě na jednu statistiku, která je možná ze všech nejpřekvapivější. Podle údajů Amerického svazu spisovatelů romantiky tvoří takřka pětinu čtenářů tohoto zdánlivě typicky ženského žánru muži. Logicky se pak nabízí otázka, o koho jde a co je vlastně láká ke čtení romantiky navzdory předsudkům a kýčovitým obálkám. A také, jestli neexistují autoři a tituly zacílení přímo na tuto čtenářskou skupinu.

Vypráví o skupině mužů, kteří se začnou potají scházet a společně číst romantickou literaturu pro ženy, aby tak lépe pochopili své partnerky, přišli na řešení vztahových problémů a zároveň sdíleli potlačované emoce. Mělo jít o čtení určené pro ženské čtenářky, jenže pak se do něj pustila i řada mužů sledujících podobné motivace jako fikční protagonisté.

Celá věc se nakonec dostala do zábavné meta-roviny poté, co americký bloger Jason Rogers založil skutečný klub mužských čtenářů romantiky, kteří se pustili právě do čtení zmíněného románu, a sdílel své zkušenosti. Střet reality s fikcí jako vždy v podobných případech ukázal, že i když určité prvky knižní zápletky opravdu fungují, ve skutečnosti je vše trochu složitější.