Knížky pod stromeček? Potěšíte Soukupovou, Rudišem i dojemným sci-fi

Soukupová ví, jaké to je, když ve vleku všedních dní s úděsem zjistíte, že teď je před vámi problém velký jako sám život. Ví, jak často si nerozumíme, i když bychom si nejradši s úlevou padli do náručí.

Na čtení Soukupové snad není lepší čas než období svátků. Až budete objíždět příbuzné, vlastní rodiče nebo švagrové, možná si díky románu Nikdo není sám uvědomíte, co všechno chcete tentokrát udělat jinak.

Rudiš píše lehce, mistrně ovládá umění zkratky, přesně nastudoval, jak klábosíme na procházkách (podobně to před ním dokázal třeba Emil Hakl). A přitom mluví o smutných věcech, o těch, o kterých muži někdy mluvit neumí. Rudiš je zapisovatel chlapské melancholie. Ano, občas se dopouští hrabalovského krasosmutnění, ale ani v komiksu se nikdy nestává povrchním. Noční chodci by mohli sloužit jako vstupní brána k dalším prózám autora, který publikuje už přes dvacet let a jehož knihy mají sympaticky vzestupnou tendenci.