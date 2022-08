Recenze: Francouzská literární senzace líčí hrůzy války očima Senegalce

Alfa brzy přichází na to, že hlavním problémem, který s ním jeho spolubojovníci mají, není zuřivost jako taková – jsou to spíš její dozvuky, před kterými nelze utéct ani po bitvě. Když totiž Alfa opakovaně přináší useknuté ruce nepřátel, ruší tím křehký klid: „Po bitvě se k nepříteli chováme znovu jako lidé. Ze strachu nepřítele odnaproti se nelze dlouho těšit, neboť sami máme strach. Usekané ruce, to je strach přicházející do zákopu zvenčí.“