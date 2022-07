Politici nás nechávají napospas Netflixu, myslí si čeští producenti

Zatím nelze posoudit, zda jde o dočasný jev, doznívající reakci na pandemii, nebo dlouhodobější trend a trvalou změnu v chování publika. Není to ostatně poprvé ve víc než stoleté historii kinematografie, co se kina potýkají s úbytkem diváků (viz např. nástup televize) a apokalyptikové předvídají smrt filmu. Oslovení čeští producenti a producentky se každopádně shodují na tom, že krize audiovize představuje výzvu, na niž je třeba reagovat bezodkladně.

Stěžejní je evropská směrnice o audiovizuálních službách, která, jak píše Strnad, „mimo jiné umožňuje členským státům uložit globálním streamingovým platformám povinnost odvádět peníze do fondů kinematografie a stanovit minimální investice do nákupu lokálních programů“. Evropským parlamentem byla směrnice přijata v listopadu 2018. Česko s její implementací otálelo tak dlouho, že Evropská komise požádala Soudní dvůr EU o stanovení pokuty. Nejspíš půjde o několik desítek milionů korun.

Producenti, kteří nemohou, nebo nechtějí čekat, až se vyčerpaný systém pobídek dá opět do pohybu, z Česka již začali odcházet do zemí volících opačný postup. Island například zahraničním filmařům čerstvě slíbil, že z investovaného kapitálu mohou dostat zpět namísto dosavadních 20 % až 35 %.

„Považuji za zcela legitimní požadovat podporu domácí audiovize, která nevzniká primárně v nastavení globálního trhu, ale v podmínkách malého jazykově omezeného trhu. Jestli je film součástí kulturní tradice, je obhajitelné to, co v současnosti dělají všechny evropské země,“ říká Martin Vandas ze společnosti MAUR film, jež se zasloužila o vznik oceňovaných animovaných filmů Dcera, Fany a pes nebo Přes hranici. Také jeho kolegové a kolegyně spatřují východisko z prekérní situace v následování postupu jiných evropských států.

Například sousední Polsko streamovacím platformám nařídilo povinné odvody ve výši 1,5 % z příjmů od polských předplatitelů. Ve Francii a Belgii jde o 2 %, v Rumunsku o 4 %, v Dánsku dokonce o 6 %. V Chorvatsku zas Netflix a spol. musejí investovat alespoň 2 % svých tržeb do tamější filmové a televizní tvorby. Ve Švýcarsku by reinvestice měla činit 4 %. Takto získané prostředky jsou následně odváděny do rozpočtů národních filmových institucí a využívány na podporu domácí produkce. Podle Zimy je pro fungování české audiovize nutné zavést obojí, povinný odvod do Fondu i povinnou investici do místní tvorby.