Průzkum: Za kulturu utratí Češi 250 korun měsíčně

Češi za kulturu utratí v průměru 250 korun měsíčně. Nejčastěji poznávají památky. Na hrad nebo zámek vyrazí dvakrát ročně tři čtvrtiny dotázaných. Do muzeí a galerií se polovina Čechů vypraví alespoň jednou za rok. Vyplývá to z průzkumu Kanceláře Kreativní Evropa, která je českým zastoupením stejnojmenného programu Evropské unie.

„Zatímco většina Čechů nikdy nešla na operu či balet, v kategorii do 35 let na tento žánr pravidelně chodí téměř pětina lidí. Z toho je patrné, že mladí lidé jsou otevření různým žánrům, a to včetně klasiky,“ uvedla vedoucí Kanceláře Kreativní Evropa Kultura Magdalena Müllerová.

Do kina chodí minimálně dvakrát do roka třetina Čechů, do klasického jednosálového kina si alespoň jednou ročně zajde polovina respondentů. Obyvatelé menších měst si moc nepotrpí na multiplexy a raději navštíví kino v okolí svého bydliště. Také mezi návštěvníky kin převažují mladí lidé. Alespoň jednou za měsíc vidí film na velkém plátně téměř pětina lidí ve věku mezi 18 a 26 lety. Naopak starší generace dává přednost televizní obrazovce, kterou denně sledují tři čtvrtiny lidí ve věku 54 až 65 let.