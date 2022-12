Recenze: Seriál 1899 dokazuje, že Netflix rezignoval na veškerou kreativitu

V městských legendách i bulvárních sloupcích je loď dodnes nejpříhodnější místo, kde můžete spáchat vraždu, pokud chcete mít slušnou šanci, že vás neodhalí. Navzdory luxusním kajutám, špičkovému cateringu a nejlepšímu orchestru sedmi moří pořád stačí drobné uklouznutí nebo nepatrné popostrčení, aby se nad vámi navždy zavřely vody Mariánského příkopu. Je to místo, kde přirozeně bují paranoie a pochybnosti. Moře a oceány jsou odnepaměti hraniční prostory mezi světem živých a mrtvých, racionality a pověr. Zatímco na souši byla zmapována pohoří i neproniknutelné džungle, na moři si nikdo nemůže být jist, co se děje v hlubinách pod ním.

Mohou skrývat ztracená města mýtu Cthulhu, přežívající prehistorická stvoření, ale samozřejmě též nekonečnou nicotu. Historky o ztracených lodích, anebo lodích, které ztratily posádku, jsou odvrácenou stranou romantizujících pohledů na slunce zapadající za horizontem. Loď Demeter ze Stokerova románu Drákula připlouvající k anglickým břehům bez jediné živé duše tak patří k ikonickým popkulturním obrazům. Její stín pronikl do povídek H. P. Lovecrafta o uctívačích rybího božstva Dagona i do kultovního románu Dana Simmonse Terror, v němž se členové ztracené Franklinovy expedice mezi ledovými krami potýkají se silami, které dalece přesahují myšlenkový obzor viktoriánských gentlemanů.

Spíš než propracované charaktery jsou to zběžně načrtnuté typy. Kapitána pronásledují přízraky ztracené rodiny, hlavní hrdinka jako by vystoupila z viktoriánských románů o „zešílevších“ ženách, které jejich manželé uvěznili za zdmi psychiatrických léčeben, a na palubě se najednou zjeví tajemný cizinec, jenž by dokonale zapadl do šestákových krvesajných příběhů.