Vary se vrací. Thermal rozsvítí Almodóvar a rozezní Česká filharmonie

Eisenbergův režisérský počin, ve kterém si herec zahrál po boku Kierana Culkina, čerstvého nositele Emmy za seriál Boj o moc, vypráví o dvou židovských bratrancích na cestě za poznáváním vlastních kořenů. Variety komedii odehrávající se při takzvané „Holocaust tour“ chválí za „nesnesitelnou lehkost dobrého scénáře,“ která bravurně balancuje na hraně humoru a vážnosti. A samozřejmě oceňuje výkony Eisenberga a zejména pak Kierana Culkina, jednoho z nejzajímavějších herců posledních let.

Čerstvě pětasedmdesátiletý Pedro Almodóvar točí výjimečné filmy už od konce sedmdesátých let, přesto nic nenasvědčuje tomu, že by jeho kariéra čelila úpadku. Naopak. Letošní snímek Vedlejší pokoj vynesl režisérovi Zlatého lva na festivalu v Benátkách. Cena je to pro Almodóvara výjimečná i proto, že jde o první celovečerní film, který režisér natočil kompletně v angličtině. Vedlejší pokoj vypráví o spisovatelce Ingrid (Julianne Mooreová) a válečné zpravodajce Marthě (Tilda Swintonová), dávných kolegyň, jejichž přátelství po letech hibernace znovu ožívá –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ kvůli kurióznímu přání vážně nemocné Marthy.