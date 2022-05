Odmítl modernu a vrátil se k antice. Ricardo Bofill změnil i část Prahy

V kreativním vývoji lidstva odjakživa probíhá boj generací. Co jedna milovala a považovala za zásadní, další zamítne a postaví na hlavu. Po čase však přijde jiná a udělá totéž. Takové turbulence zažila i architektura ve 20. století. Nejdřív přišel modernismus, který odmítl dekorace a nastolil jednoduchost. Po čase se to však řadě architektů přejedlo. V 60. letech tak vznikla postmoderna, která se vrátila ke klasicismu a s jistou dávkou humoru začala stavby skládat eklekticky z moderních prvků i historických slohů.

V jeho tvorbě byla vždy přítomná nápaditá geometrie, od 70. let také silný vliv klasicismu. Pražské stavby už spadají do období, kdy se od něj oprošťoval. Ricardo Bofill zemřel letos v lednu ve věku 82 let na komplikace spojené s covidem.